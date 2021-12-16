反萊豬公投若通過》鄧振中：衝擊台美TIFA 入CPTPP恐被中韓超前

行政院政務委員鄧振中昨憂心指出，若反萊豬公投通過，將衝擊台美經貿關係及台灣加入國際經貿組織，這兩大衝擊後果都非常嚴重。（資料照）

2021/12/16 05:30

記者李欣芳／專訪

本週六反萊豬公投來勢洶洶，行政院經貿談判辦公室總談判代表、政務委員鄧振中昨憂心指出，若反萊豬公投通過，將衝擊台美貿易暨投資架構協定（TIFA）的進程，也將影響我國加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。鄧強調，「國際經貿關係的推動，一刻都不能延遲！」若錯失機會，台灣恐被申請加入CPTPP的中共及韓國超前。

CPTPP成員國 將質疑台灣無誠信

鄧振中指出，若反萊豬公投通過，勢必影響台灣的國際信譽。依公投法規定，政府兩年內不能開放萊豬進口，台灣若因公投把自己綁住，無法走出去，如何回應變化快速的國際經貿等情勢？國際情勢能容許台灣兩年都不做事嗎？基於台灣的未來，以及食用萊豬沒有健康安全問題，反萊豬公投不應該通過！

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鄧指出，我國申請加入CPTPP，不但中國搶先一步申請入會，韓國見兩岸相繼申請，日前也正式表態急著加入。韓國在國際市場上的潛在威脅對手是台灣，若台灣因為反萊豬公投通過，違反國際經貿依循的開放標準而導致加入CPTPP失敗，得利的將是韓國，甚至「台灣會被老共超前（指加入CPTPP）」。

我盼與美簽BTA 絕對會造成影響

他說，政府希望CPTPP趕快成立工作小組，審核通過台灣的入會案，我國若否決萊豬進口，不遵守國際經貿規範，我們又要如何要求人家成立工作小組？現在我們正與CPTPP十一個會員國進行關鍵事項的個別諮商，反萊豬公投若過關，CPTPP成員國會質疑台灣說話不算話，這將衝擊台灣加入CPTPP。

鄧振中表示，一旦反萊豬公投通過，也將衝擊台美經貿關係，衝擊TIFA的進程，對台灣要與美國簽署BTA絕對會造成影響。美國等國際社會將質疑台灣沒有決心依據國際標準開放市場。當美國願意接納台灣，台灣卻違反國際規範，若這樣行得通，對美國而言，豈不國際秩序大亂？

先前未開放萊豬 遭美方批貿易障礙

鄧振中指出，有些人說蔡政府現在與美國關係如此緊密，若反萊豬公投通過，台美關係不會受影響，事實並非如此。若美國不在意，為何美國貿易代表署會連續八年在貿易報告中點名台灣先前未能開放萊豬是不遵守國際規範，並直指這是台美貿易的障礙？

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