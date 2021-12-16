劉泰英：禁萊豬代價太大 我們受不了

台灣綜合研究院創辦人劉泰英昨表示，「美國永遠是老大哥」，現在若不准萊豬進來，當然會影響我國加入國際組織，認為台灣應開放萊豬，否則代價太大，「我們忍受不了」。（資料照）

2021/12/16 05:30

〔記者巫其倫／台北報導〕四大公投本週六投票，外界憂心反萊豬公投一旦通過，恐對我國申入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）增添疑慮。台灣綜合研究院創辦人劉泰英昨表示，「美國永遠是老大哥」，台灣應開放萊豬，若不准萊豬進來，當然會影響我國加入國際組織，代價太大，「我們忍受不了」。

製造貿易障礙 不利申入國際組織

劉泰英昨在台綜院論壇前受訪表示，南韓已宣布展開申請加入CPTPP的程序，台灣則將舉行反萊豬公投，若此案通過，當然會影響台灣申請加入，因為國際組織要求貿易開放，台灣卻有非關稅貿易障礙，這對國際組織來講是「不用心」的行為。

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劉泰英認為，萊豬當然應該按國際慣例、維持開放。第一，美國豬進口，也不一定全都是萊豬，且觀察其他國家案例，其實萊豬對健康影響並不是很大。第二，「美國永遠是老大哥」，若不准萊豬進來，當然會影響台灣加入國際組織。

他強調，現在南韓也提出申請，台灣若沒加入，對我國影響很大，萊豬雖只佔我國貿易很小一部分，但禁止萊豬進口的後續效應會對出口影響很大，這個代價太大，台灣恐怕會忍受不了。

劉泰英說，CPTPP由日本主導，且是採共識決，由於日本與美國經濟關係越來越密切，所以台灣還是要開放萊豬，「這沒有辦法」，但進口其實也不會有太大影響，畢竟台灣人還是喜歡台豬，不喜歡美豬，進口數量也有限。

對於能源議題，劉泰英則表態支持使用核電，主因是他認為發電成本低、較無污染，對供電穩定非常重要，尤其台灣高科技、晶圓產業很耗電，若電力供應不足恐動搖國本。他也直說，當年停止核四的政策是很大失誤，若當初順利發電，可省下巨額金錢，「我們沒有想到代價，代價太高了」。

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