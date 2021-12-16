國民黨發催票令 各地民代路口街講

國民黨主席朱立倫昨天在新竹縣市車隊掃街，呼籲民眾本週六出門投下四個同意公投票。（記者洪美秀攝）

2021/12/16 05:30

〔記者施曉光、許倬勛、洪美秀、廖雪茹／綜合報導〕四項公投案本週六投票，國民黨主席朱立倫昨在桃園市、新竹縣市宣講公投。他說，要在關鍵時刻催出更多同意票，用民意懲罰民進黨。

為抓緊公投最後幾天的宣傳機會，國民黨中央今將發出號召集結令，要求全國各地黨籍民代於下午五點同步在各縣市重要路口響應催票街講，盼凝聚集結氣勢，十七日的「民主守夜」造勢則將進行全國連線，爭取更多民眾一起天亮出擊，出門投下四個同意。

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朱立倫表示，公投非選舉，國民黨善盡在野黨職責監督政府、反映民意。民進黨面對食安、環保、經濟、民主四大議題，卻選擇「四個不同意」，無疑站在人民的對立面，還以行政資源大肆宣傳。

朱質疑，蔡英文就任總統前，在街頭大喊「反對萊劑」，如今不顧國人健康，想讓民眾概括承受。他說，「公投綁大選」是民進黨大老、前立委蔡同榮生前大力主張，現在民進黨卻出爾反爾，分開投票只會造成公帑浪費，強迫全民買單。

朱表示，「珍愛藻礁」公投，國民黨站在永續、環保的立場，何錯之有？為讓下一代有更美好的海岸線，呼籲支持者投下同意票。至於「重啟核四」，他說，民進黨口口聲聲能源轉型，但綠電成效不彰，導致國外企業望之卻步，不敢投資台灣，希望大家為了中華民國的未來，一定要投下四個同意。

朱立倫昨天在桃園參加黨慶活動，隨後與新竹市議會議長許修睿和國民黨團市議員，以車隊掃街，在市區宣講公投。朱昨晚也與新竹縣長楊文科、議長張鎮榮和黨籍立委、議員，聚集新竹縣政府前廣場，在竹北市區車隊掃街宣講，期望催出公投同意票。

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