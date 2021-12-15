指侯「千字文」是最差作法 趙少康：哪個狗頭軍師的點子

中廣董事長趙少康呼籲侯友宜清楚表態，並直指發千字文是最不好的作法，不知哪個「狗頭軍師」的點子。（資料照）

2021/12/15 14:39

〔記者陳昀／台北報導〕四大公投投票倒數72小時，新北市長侯友宜前晚在臉書發千字文，卻沒提投票立場，中廣董事長趙少康昨呼籲侯清楚表態，不能模糊也不能左右逢源，今進一步表示，侯最好有立場、其次是不表態，最不好就是發表這篇千字文，不知哪個「狗頭軍師」的點子，自以為是文青，要打屁股。

趙少康下午在中廣開記者會發布戰鬥藍「最後一次公投」影片，他表示，這次公投如果沒能通過，很可能是最後一次，公職選舉是對人，有情緒的比較有動力，因此綁在一起對通過門檻比較有利，2018年公投併大選時，公投投票率只有55%，硬是比公職選舉少了約1成，因此這次如果沒能通過，未來大家會對公投更沒興趣，因此要把握機會。

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趙少康表示，公投本來是科學理性的，是民進黨將它變成政黨對決，民進黨主席蔡英文在中常會下令，才變得沒有是非、只剩立場，侯友宜身為國民黨重要的諸侯，應該譴責民進黨，而不是發這篇千字文。趙認為，不必黨紀處分侯友宜，但反觀民進黨有這麼多資源，還發動縣市長全面出動，國民黨能不應戰，能不喊「4個同意」嗎？

趙少康表示，侯友宜最好的做法是對公投表態4個都同意，或表明無法支持重啟核四，但對其他3項公投表態，其次是不表態，最不好的就是發表這篇千字文，不知道哪個狗頭軍師給他想出這個點子，要打屁股，那篇文把藍綠兩邊都罵了，國民黨是弱勢、在野黨，這麼辛苦還被罵一頓，一定比較傷心，每天在外面不是都白跑嗎？他相信這不是侯市長的意思，不知他旁邊哪個自以為是的文青。

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