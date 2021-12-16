公投4個都同意！台中藍營民代路口呼籲12/18全民站出來
2021/12/16 20:20
〔記者蘇金鳳／台中報導〕四大公投決戰在即，台中市議會國民黨團及台中市黨部發動黨籍民代及黨部志工，今天同步在重要路口請託「全民站出來」，全力衝刺，務必讓四項公投案都能順利同意通過。
台中市議會國民黨團全體議員和黨籍立委江啓臣、楊瓊瓔今天下午點分別在台中市的15條重要路口，利用下班時間向過往車輛、人群揮手致意，提醒大家12月18日一起來投公投票，「四個都同意、台灣更美麗」。志工手舉公投同意的手舉牌，議員揮手請託，引起路過民眾的注目，許多人都投以揮手或比讚回應。
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國民黨團書記長陳政顯說，民進黨本來就是反萊豬的，只是現在換了位置就換了腦袋。公投法也是民進黨發起的，現在卻要閹割人民公投的權利？中油三接案對藻礁影響極大，總統蔡英文總統不是才說「藻礁永續」嗎？民進黨反核，發展綠電，卻讓台灣陷入缺電危機，台灣同胞不能再被民進黨愚弄，要有自己的主見，這次公投就是讓民意表現出來的最佳時候。
立法委員楊瓊瓔說，12月18日的四個公投投票是一場民意的聖戰，今天感謝所有黨籍議員及志工站出來，為公投發聲；她也呼籲台中的鄉親，為了國民的健康、為了我們的環境、為了台灣的民主，勇敢站出來投下4張同意票。
此外，國民黨黨主席朱立倫將在明天上午到台中市車隊掃街衝刺。