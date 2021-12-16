公投4個都同意！台中藍營民代路口呼籲12/18全民站出來

中市議會國民黨團及市黨部今天發動市級民意代表及黨部志工今天同步在各重要路口請託「全民站出來」（記者蘇金鳳攝）

2021/12/16 20:20

〔記者蘇金鳳／台中報導〕四大公投決戰在即，台中市議會國民黨團及台中市黨部發動黨籍民代及黨部志工，今天同步在重要路口請託「全民站出來」，全力衝刺，務必讓四項公投案都能順利同意通過。

台中市議會國民黨團全體議員和黨籍立委江啓臣、楊瓊瓔今天下午點分別在台中市的15條重要路口，利用下班時間向過往車輛、人群揮手致意，提醒大家12月18日一起來投公投票，「四個都同意、台灣更美麗」。志工手舉公投同意的手舉牌，議員揮手請託，引起路過民眾的注目，許多人都投以揮手或比讚回應。

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國民黨團書記長陳政顯說，民進黨本來就是反萊豬的，只是現在換了位置就換了腦袋。公投法也是民進黨發起的，現在卻要閹割人民公投的權利？中油三接案對藻礁影響極大，總統蔡英文總統不是才說「藻礁永續」嗎？民進黨反核，發展綠電，卻讓台灣陷入缺電危機，台灣同胞不能再被民進黨愚弄，要有自己的主見，這次公投就是讓民意表現出來的最佳時候。

立法委員楊瓊瓔說，12月18日的四個公投投票是一場民意的聖戰，今天感謝所有黨籍議員及志工站出來，為公投發聲；她也呼籲台中的鄉親，為了國民的健康、為了我們的環境、為了台灣的民主，勇敢站出來投下4張同意票。

此外，國民黨黨主席朱立倫將在明天上午到台中市車隊掃街衝刺。

立委江啓臣、楊瓊瓔車隊拉票（記者蘇金鳳攝）

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