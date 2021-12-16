台灣不能選擇「倒退嚕」 蔡英文籲四大公投支持政府立場

針對公投選舉，總統蔡英文表示，台灣沒有時間再走回頭路，不能選擇「倒退嚕」請大家做出正確選擇，支持政府立場，讓台灣成功故事繼續走下去。（記者蔡淑媛攝）

2021/12/16 20:43

〔記者蔡淑媛／台中報導〕總統蔡英文今天出席台灣工具機暨零組件公會會員大會時致辭表示，公投不是選人、不是選黨，也不是政治攻防，台灣沒有時間再走回頭路，不能選擇「倒退嚕」，請大家做出正確選擇，支持政府立場，讓台灣成功故事繼續走下去，讓台灣產品賣得更多、更好！

蔡英文說，台灣今年經濟成長率預測達6.09％，創下11年新高，前11個月更超過4000億美元出口，要繼續維持台灣工具機、機械甚至其他產業的出口競爭力，關鍵就是要進一步縮小業者在關稅上的壓力，她針對台下的傳產業工具機業者喊話，如果進入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）將更公平競爭，獲得占有率更高。

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蔡英文說，面對鋼鐵、塑膠、石化、紡織等傳產關稅壓力，為了增加競爭力，政府已搬開石頭、花很多時間調整法規，能符合CPTPP，目前已有11個會員國，一旦簽署自由協定，台灣傳產業能更在公平的環境下競爭。

蔡英文強調，台灣一定要讓世界了解台灣是貿易談判信用國家、遵守國際標準的國家，如果公投禁止美豬開放將走回頭路，她說，美牛已開放9年，沒有食安問題，政府依專家建議，規定清楚標示與進口標準，而且美國今年開放TIFA貿易諮商平台，重啟TIFA貿易諮商平台是非常重要的一步，如果在這個時候走回頭路，就會讓國際社會認為台灣沒有信用、台灣不願遵守國際標準。

台灣工具機暨零組件工業同業公會在台中市潮港城餐廳召開會員大會，由理事長許文憲主持，蔡英文、行政院副院長沈榮津、立法院副院長蔡其昌、經濟部長王美花、立委莊競程及台中市副市長令狐榮達等人出席。

許文憲致詞時也說，今年產業有5缺包括缺料、缺工、缺船、缺水、缺疫苗，所幸政府有完善的防疫政策與全力支持，及所有會員廠商努力經營下，今年工具機全年出口還是繳出成長30％的亮麗成績單。

總統蔡英文（左）出席台灣工具機暨零組件工業同業公會會員大會，合影前與理事長許文憲（右）互動。（記者廖耀東攝）

台灣工具機暨零組件工業同業公會會員大會上，理事長許文憲遞交產業白皮書予總統蔡英文。（記者廖耀東攝）

台灣工具機暨零組件工業同業公會召開會員大會，總統蔡英文出席致詞。（記者蔡淑媛攝）

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