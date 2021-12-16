潘忠政開講藻礁公投 顏寬恒、江啟臣聲援

環團、醫師團體倡議護藻礁。（記者蔡淑媛攝）

2021/12/16 16:29

〔記者蔡淑媛／台中報導〕公投投票倒數2天，台灣健康空氣行動聯盟與大台中醫師公會、台中市診所協會今天在台中市議會廣場舉行無煤救台灣、節能救台灣宣講，除珍愛藻礁公投案領銜人潘忠政、立委江啟臣到場，國民黨立委候選人顏寬恒也來聲援。

台灣健康空氣行動聯盟（簡稱台健空盟）與醫師團體舉行珍愛藻礁同意宣講，邀請潘忠政到場，但內容卻大多訴求無煤減碳，而國民黨立委楊瓊瓔、議員楊正中等人都參與，時代力量台中市黨部主委洪錦、民眾黨中市黨部主委郭達鴻都率黨員支持，另外台中市第二選區立委補選候選人林金連、張烱春也拉布條參加。

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潘忠政表示，三接就是蓋在藻礁上，認為政府一直在用錯誤資訊在誤導人民，呼籲大家出來投同意票；台健空盟葉光芃醫師指出，面對大潭天然氣三接站開發爭議，他主張天然氣還是褐色能源，不應該為了可能僅10至15年使用期的過渡天然氣，短視犧牲台灣護國神礁的7600年大潭藻礁生態系。

大台中醫師公會理事長魏重耀指出，節能、綠能是護健康、救地球的第一處方，燃煤傷害會生育率，這是國安危機，強調無煤顧健康，節能救台灣，要求節能、要綠色能源，並反對燃煤復辟；台中市診所協會理事曾崇芳也說，空污也會增加兒童氣喘發生，如果婦女孕期時空氣PM2.5增加，也會增加早產及新生兒氣喘。

顏寬恒聲援護藻礁公投，比出鋼鐵人手勢。（記者蔡淑媛攝）

環團、醫師團體倡議護藻礁，江啟臣、顏寬恒、楊瓊瓔等國民黨民代參與。（記者蔡淑媛攝）

環團、醫師團體倡議護藻礁，時力也參加。（記者蔡淑媛攝）

環團、醫師團體倡議護藻礁，民眾黨也參加。（記者蔡淑媛攝）

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