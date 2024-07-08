植物診療師採國考 農業部長陳駿季：預計年錄取3百名

農業部長陳駿季表示植物診療師法草案若經院會通過，預計每年錄取3百名，希望10年內有3簽名植物診療師協助農民精準用藥。（記者楊媛婷攝）

2024/07/08 09:29

〔記者楊媛婷／台北報導〕為協助農民精準用藥、守護食安，農業部推動的「植物診療師」法案今（8日）在經濟委員會審議，農業部長陳駿季表示，未來植物診療師的證照取得採國家考試，每年錄取名額會依照地方所需有所調整，預計1年錄取3百名，盼10年內可有3千名植物診療師。

植物診療師原本名為「植物醫師」，但在醫師界強力反對使用「醫師」2字下，還有植物學界求全退讓後，政院終於6月21日提出院版的「植物診療師法」草案，經濟委員會審查相關草案，民進黨立委陳素月等17人、民進黨立委邱議瑩等17人、國民黨立委楊瓊瓔等24人、國民黨立委羅廷瑋等18人都有提出草案，因此共有5版。

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陳駿季會前接受媒體訪問表示，若經濟委員會今討論通過法案，再經院會同意後就可發布施行，他表示植物診療師就是協助農民精準用藥，以國考方式來取得資格，每年都會依據地方的需求提報名額，預計1年開放約3百名，10年內希望可有3千名植物診療師。

陳駿季表示，目前還不考慮比照公費醫師一樣設立公費植物診療師制度，農業部對於從事農業的學系已設有公費專班，也跟相關系所學校合作成立學程，協助有志於此的學生取得應考資格，至於薪資的部分，則會考量植物診療師在田間協助農民的辛勞，會對薪資結構的設計有仔細考量。

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