高溫飆36度！11縣市紫外線「危險級」2地區防午後雷陣雨
2024/07/09 07:13
蔡百靈／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日各地為晴到多雲，中午過後在西半部地區及東半部山區要留意局部短暫雷陣雨，另外東南部、恆春半島及清晨至上午中南部地區也有零星陣雨。
今日氣溫方面，各地高溫普遍可達32至35度，其中台北市及中南部近山區有局部地區可能出現36度以上高溫。紫外線指數預報部份，宜蘭縣、花蓮縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、金門縣、澎湖縣達到「危險級」，其他縣市均為「過量級」。中午前後紫外線強，戶外活動應多補充水分並做好防曬措施。
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空氣品質部份，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級，北部空品區為「普通」等級。
週三（10日）太平洋高壓逐漸減弱、東退，環境風場轉為偏南風，各地為晴到多雲，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。週四、週五（11日、12日）太平洋高壓較弱，環境風場為西南風，位於迎風面的南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中部地區亦有零星短暫陣雨。東南部地區有可能發生焚風，請民眾注意。
週六（13日）太平洋高壓逐漸西伸增強，環境風場轉為偏南風，各地為晴到多雲，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨。
國際都市氣象：
|各地體感溫度預報 （°C）
|北部
|中部
|南部
|東部
|26 ~ 36
|26 ~ 35
|28 ~ 34
|26 ~ 32