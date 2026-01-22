堆疊的環境比火可怕！ 消防粉專揭家中「隱形炸彈」

基隆市消防局長游家懿指出，起火戶家中堆放大量雜物，搶救路徑狹窄宛如「迷宮」，阻礙搜救動線釀災。（記者林嘉東翻攝）

基隆市樂利三街民宅昨晚發生火警，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑3度冒死衝入火場，為了救出受困屋內的34歲羅姓女子，脫下呼吸器面罩給羅女，自己卻因被濃煙嗆死殉職。對此，消防粉專「消防神主牌」表示，很多時候，殺死人的不是火，而是你們堆疊出來的「環境」。

消防粉專「消防神主牌」在臉書PO文表示，今早的基隆火警，詹小隊長把面罩讓給了民眾，自己卻被滿屋子的雜物活活困死，這則新聞看在我們眼裡，不只是悲痛，更是憤怒，說句難聽的實話：很多時候，殺死人的不是火，而是你們堆疊出來的「環境」。

粉專分析，過年大掃除，很多人正在猶豫要不要丟那些陳年雜物，但他必須嚴肅地發出紅色警報，如果不處理掉以下這兩樣東西，你家就是下一個隨時會引爆的彈藥庫兼迷宮，走道與樓梯間的「陳年路障」，看著你家那些堆到天花板的紙箱、捨不得丟的舊家具、塞滿樓梯口的雜物，你以為那是節省空間？錯，那是你在封死自己的活路。

粉專指出，在伸手不見五指的濃煙裡，全副武裝的我們根本跨不過去，今天的小隊長就是這樣被困住的，請現在、立刻、馬上清空它，不要讓你的念舊，變成害死救援弟兄的最後一根稻草，藏在雜物堆裡的「隱形炸彈」，在大掃除翻箱倒櫃時，你一定會挖出很多好幾年沒用的舊手機、膨脹的行動電源、壞掉的藍牙耳機，這些廢棄鋰電池混在易燃的雜物堆裡，就是最可怕的起火點。

粉專續指，拜託！廢電池絕對不能丟垃圾車，你會害死清潔員，當你清出這些廢棄鋰電池後，千萬、千萬別順手丟進一般垃圾袋！這幾年已經發生過太多次，垃圾車的壓縮機一壓，裡面的鋰電池瞬間爆炸噴火，直接炸傷清潔隊員的眼睛和身體，這不是開玩笑，請嚴格執行以下SOP絕緣處理：拿膠帶把電池的「金屬接觸點」貼起來，避免短路；獨立分開：找個袋子把它們另外裝，絕對不能混入一般垃圾或紙類回收；正確回收：拿到通訊行，或是直接交給資源回收車的人員，並口頭告知「這是電池」。

粉專直言，這不是大掃除，這是拆彈作業，這一次大掃除，請把這當成是攸關生死的「拆彈任務」，清出一條能跑的活路，清掉那些會炸的火種，別再說「捨不得丟」了，難道你捨得讓家人處在危險中？難道你捨得讓下一個詹小隊長，因為你的雜物而回不了家？

