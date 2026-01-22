為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    熊本阿蘇市長宣布「暫停關閉火口參觀」直到失聯乘客獲救為止

    2026/01/22 13:45 即時新聞／綜合報導
    阿蘇市長松嶋和子今（22）日中午宣布，已暫停開放火口的參觀區域與活動，直到失蹤乘客獲救或救援行動結束為止。（圖擷取自「阿蘇火山火口規制情報」官網）

    阿蘇市長松嶋和子今（22）日中午宣布，已暫停開放火口的參觀區域與活動，直到失蹤乘客獲救或救援行動結束為止。（圖擷取自「阿蘇火山火口規制情報」官網）

    日本熊本縣阿蘇市20日發生觀光直升機墜毀事故，機師與2名台灣遊客至今下落不明，目前現場搜救行動仍在持續進行，熊本縣知事也允諾會全力搜救。針對這起憾事，阿蘇市長松嶋和子今（22）日中午前往現場視察，並強調搜索行動為重，已暫停開放火口的參觀區域與活動，直到乘客獲救或救援行動結束為止。

    綜合日媒報導，日本國土交通省昨（21）日依照失事直升機的損傷程度，將本次事件認定為航空事故；運輸安全委員會派出2名調查官前往熊本縣，2人已在今日上午抵達阿蘇山上航站樓的警消指揮本部，聽取第一線搜救狀況。上週剛出訪台灣的熊本縣知事木村敬也對此事件表達重視，強調熊本縣會持續與相關機關合作，全力搜救。

    報導指出，觀光直升機失事地點在阿蘇中岳第一火山口內壁，現場瀰漫濃烈火山氣體，讓搜救行動難度大增。阿蘇市長兼阿蘇火山防災會議協議會長松嶋和子，今日中午前往火山口視察，並於事後向媒體表示，「現場受到火山氣體與水蒸気影響，能見度極低，情況十分嚴峻。我們將繼續與相關部門密切合作，盡全力開展救援行動。」

    松嶋和子補充，市府已暫時關閉火山口參觀區域與活動，直到將機上失聯的3名乘客被順利救出，或者是救援行動結束為止，「對於前來觀光的旅客，我們深感抱歉，但目前現場仍以救援行動為最優先考量」、「中岳第一火口內原本是阿蘇市對外開放、讓所有人都能來觀賞的重要景點，對於此事故發生，只能以『震驚』來形容。」

    另據《中央社》報導，松嶋和子向台灣駐福岡辦事處長陳銘俊表示，目前當地消防本部、警察、熊本縣政府、中央（氣象廳等單位）正在合作，盡全力搜救，「祈禱機上的人平安無事，會留意避免發生二次災害。」

    相關新聞請見：

    熊本知事承諾全力搜救阿蘇空難 成立指揮本部派先遣隊前往山頂

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播