熊本阿蘇市長宣布「暫停關閉火口參觀」直到失聯乘客獲救為止

阿蘇市長松嶋和子今（22）日中午宣布，已暫停開放火口的參觀區域與活動，直到失蹤乘客獲救或救援行動結束為止。（圖擷取自「阿蘇火山火口規制情報」官網）

日本熊本縣阿蘇市20日發生觀光直升機墜毀事故，機師與2名台灣遊客至今下落不明，目前現場搜救行動仍在持續進行，熊本縣知事也允諾會全力搜救。針對這起憾事，阿蘇市長松嶋和子今（22）日中午前往現場視察，並強調搜索行動為重，已暫停開放火口的參觀區域與活動，直到乘客獲救或救援行動結束為止。

綜合日媒報導，日本國土交通省昨（21）日依照失事直升機的損傷程度，將本次事件認定為航空事故；運輸安全委員會派出2名調查官前往熊本縣，2人已在今日上午抵達阿蘇山上航站樓的警消指揮本部，聽取第一線搜救狀況。上週剛出訪台灣的熊本縣知事木村敬也對此事件表達重視，強調熊本縣會持續與相關機關合作，全力搜救。

報導指出，觀光直升機失事地點在阿蘇中岳第一火山口內壁，現場瀰漫濃烈火山氣體，讓搜救行動難度大增。阿蘇市長兼阿蘇火山防災會議協議會長松嶋和子，今日中午前往火山口視察，並於事後向媒體表示，「現場受到火山氣體與水蒸気影響，能見度極低，情況十分嚴峻。我們將繼續與相關部門密切合作，盡全力開展救援行動。」

松嶋和子補充，市府已暫時關閉火山口參觀區域與活動，直到將機上失聯的3名乘客被順利救出，或者是救援行動結束為止，「對於前來觀光的旅客，我們深感抱歉，但目前現場仍以救援行動為最優先考量」、「中岳第一火口內原本是阿蘇市對外開放、讓所有人都能來觀賞的重要景點，對於此事故發生，只能以『震驚』來形容。」

另據《中央社》報導，松嶋和子向台灣駐福岡辦事處長陳銘俊表示，目前當地消防本部、警察、熊本縣政府、中央（氣象廳等單位）正在合作，盡全力搜救，「祈禱機上的人平安無事，會留意避免發生二次災害。」

