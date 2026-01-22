為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    變相漲價？ 壽司郎插旗微風南山 網抓包「加收5％服務費」

    2026/01/22 12:54 即時新聞／綜合報導
    壽司郎每盤40元起跳，主打新鮮、高品質的壽司，深受消費者喜愛。（資料照）

    壽司郎每盤40元起跳，主打新鮮、高品質的壽司，深受消費者喜愛。（資料照）

    連鎖迴轉壽司品牌壽司郎宣布插旗台北「微風南山」，開幕資訊卻意外引爆爭議。官方預告內容中出現「5%清潔服務費」字樣，被網友質疑全程自助卻要收服務費，擔心恐成為變相漲價開端，未來可能擴大適用至其他分店。

    壽司郎官方粉專昨（21）日公布，微風南山店將於1月26日正式開幕，並祭出多項優惠活動，包括餐點特價、滿額贈品、折價小卡與兒童集點卡等，吸引不少民眾關注。

    然不過有眼尖網友發現，單筆消費滿400元可獲得折價小卡的活動說明中，特別註明金額須以「5%清潔服務費計算前」為準，等同默認該門市將加收清潔服務費。消息曝光後立刻在社群掀起討論。

    不少網友直言難以接受，「迴轉壽司收清潔費好意思喔」、「5%清潔費甚麼鬼，其他分店有收嗎」、「自己報到、自己入座、自己拿要吃的餐點、自己點餐、自己裝水、自己拿濕紙巾，會跟店員接觸到只有結帳算盤子的時候，這樣還要收服務費喔？」也有消費者憂心，若微風南山店試水溫成功，未來恐逐步擴大至全台門市，對顧客來說等同於變相漲價。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播