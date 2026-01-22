變相漲價？ 壽司郎插旗微風南山 網抓包「加收5％服務費」

壽司郎每盤40元起跳，主打新鮮、高品質的壽司，深受消費者喜愛。（資料照）

連鎖迴轉壽司品牌壽司郎宣布插旗台北「微風南山」，開幕資訊卻意外引爆爭議。官方預告內容中出現「5%清潔服務費」字樣，被網友質疑全程自助卻要收服務費，擔心恐成為變相漲價開端，未來可能擴大適用至其他分店。

壽司郎官方粉專昨（21）日公布，微風南山店將於1月26日正式開幕，並祭出多項優惠活動，包括餐點特價、滿額贈品、折價小卡與兒童集點卡等，吸引不少民眾關注。

然不過有眼尖網友發現，單筆消費滿400元可獲得折價小卡的活動說明中，特別註明金額須以「5%清潔服務費計算前」為準，等同默認該門市將加收清潔服務費。消息曝光後立刻在社群掀起討論。

不少網友直言難以接受，「迴轉壽司收清潔費好意思喔」、「5%清潔費甚麼鬼，其他分店有收嗎」、「自己報到、自己入座、自己拿要吃的餐點、自己點餐、自己裝水、自己拿濕紙巾，會跟店員接觸到只有結帳算盤子的時候，這樣還要收服務費喔？」也有消費者憂心，若微風南山店試水溫成功，未來恐逐步擴大至全台門市，對顧客來說等同於變相漲價。

