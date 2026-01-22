小隊長搜救詹能傑摸牆「瞬間觸電」 下令撤退驚險獲救

基隆市安樂分隊小隊長楊祥義搜救受困詹能傑時，右手肘觸電後，雙腳痛麻，被同仁抬出火場。（記者林嘉東翻攝）

基隆市樂利三街民宅昨晚發生火警，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑3度冒死衝入火場，為了救出受困屋內的34歲羅姓女子，脫下呼吸器面罩給羅女，自己卻因被濃煙嗆死殉職。為了搜救詹員的安樂分隊小隊長楊祥義則因右手肘觸電，雙腳痛麻，被同仁抬出火場。

基隆市消防局火調科今天上午9時許重回火場勘驗，進入大門右手邊牆面上還有殘餘電量；經檢測仍有90伏特，還在釐清為何事隔10個多小時，屋內仍有殘餘電量。

今日凌晨1時許，詹能傑第三度進入火場，為了救出受困在屋內最後一間，被雜物壓住的羅姓女子，選擇摘下自己的供氣面罩套在羅女臉上，卻因氧氣耗盡不幸遭濃煙嗆昏失聯；1小時後，詹的隊員在層層雜物中發現倒臥的詹能傑，將他抬出火場緊急送醫，至5時宣告不治。

當時前往搜救受困詹員的安樂分隊小隊長楊祥義率隊進入火場時，入屋後碰觸到屋內牆壁，感覺右手肘觸電，他立即下令撤出火場，與台電人員確定是否已完成斷電，直到確定台電人員已經斷電後，消防隊員才進入火場搜救。

楊祥義說，他右手肘觸電後約15分鐘後，突然雙腳抽筋、疼痛，無法救援，在同僚協助下坐上擔架，直到2時許，同僚救出詹員送醫後，他才接著送醫；經急診室診治後，已無大礙，恢復正常勤務。

