藻礁小組分裂！親子共學退場 潘忠政：很難過

台灣親子共學教育促進會，昨日宣佈退出藻礁公投小組。（資料照）

2021/10/02 13:30

〔記者羅綺／台北報導〕今年12月18日將舉行藻礁公投，但昨日藻礁公投小組成員之一的台灣親子共學教育促進會宣佈，因藻礁公投小組的議決漸往政治動員靠攏，決議退出藻礁公投小組。今日藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政回應，「心裡覺得很難過」，但強調會繼續尋找更佳的三接替代方案，也會嚴格監督外推方案的環差程序。

藻礁公投是台灣第一個由民間團體發起的環境保護公投，親子共學自2016年接觸藻礁議題起，參與多次搶救藻礁的行動。但親子共學昨日聲明指出，藻礁公投小組的議決漸往政治動員靠攏，帶來的是支持者的盲目跟隨，而不是對環境和能源政策的思辨，這與公投期望帶動不同意見的討論與對話目標已然不同，藻礁議題不應淪為政治動員及撕裂社會的戰場，而宣佈退出藻礁公投小組。

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潘忠政表示，感謝親子共學團從5年前開始投入藻礁關懷，並在搶救大潭藻礁的過程中，以躬身體驗且鍥而不捨的精神，陪小組度過了漫長而艱困的藻礁救援行動。

對於親子共學團決定退出決策小組，潘忠政說，藻礁公投小組心裡覺得很難過，但相信保護藻礁的目標、深化公民審議的目標，都仍然是一致的。

潘忠政強調，藻礁公投小組，也與親子共學團一起譴責執政黨在再外推方案尚未通過環差前就以此呼籲人民做出選擇，有違公投的精神。藻礁公投小組除了持續尋找更佳的替代方案之外，也會嚴格監督外推方案的環差程序。

潘忠政表示，2050淨零碳排，不能空口白話，執政黨一方面疾呼要淨零減碳，另一方面卻又要大力發展天然氣產業，完全忽略過渡能源所扮演的角色；尤有甚者，執政黨程序不正義的能源轉型政策，更是造成扼殺自然環境原兇。

攸關台灣未來永續發展的淨零碳排路徑，在2025後的政策方向付之闕如，關於三接與四接的替代方案評估，政府也研議不足，使民眾難以在充分資訊下做出決定。執政黨在藻礁保育、環評過程都有明顯的程序正義瑕疵；在工程進行中破壞藻礁、刮除柴山多杯孔珊瑚以及近期的泥埋事件，都不見執政黨依法處理。呼籲執政黨應依法行政，更應秉持公投法的精神，公開相關資訊，使人民可以做出最佳選擇。

潘忠政說，願意來幫藻礁的，都是藻礁的朋友！將持續和社會對話，廣納各方力量，為藻礁、為世代子孫，鋪陳一場追求真相、理性思辨的公民運動。

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