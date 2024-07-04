被爆列台中環保局標案評審 羅廷瑋回應了

昨遭爆列台中環局標案評委，羅廷瑋今打破沈默回應了。（記者蘇孟娟攝）

2024/07/04 12:35

〔記者蘇孟娟／台中報導〕民進黨政策會執行長王義川昨踢爆，國民黨台中市立委羅廷瑋竟名列台中市環保局標案的評選委員名單，質疑公然介入政府採購案，已違反相關規定與利益迴避原則；羅廷瑋昨天未接記者電話，今打破沈默，強調，他長期關注排氣管汙染相關事項，希望能夠維護民眾居住品質安寧，秉持對公共政策的初衷，擔任評委完全符合行政院公共工程委員會的相關規定。

王義川昨爆料羅擔任台中市政府環保局標案的評選委員名單，質疑羅公然介入政府採購案、直接當評選委員，已違反規定與利益迴避原則；還酸「全台首創，台中之光！有沒有違法呢？要問台中市政府」。

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羅廷瑋今聲明， 他受台中市環保局邀請擔任評審委員，是秉持對公共政策的初衷，並完全符合行政院公共工程委員會的相關規定，且台中市民長期遭受排氣管噪音汙染已不堪其擾，他長期關注排氣管汙染相關事項，希望能夠維護民眾居住品質安寧，對於因政治因素而屢次遭人造謠抹黑，深感遺憾，特此澄清。

他指出，依據現行採購法第94條之規定，機關辦理評選，應成立5人以上之評選委員會，專家學者人數不得少於1/3，前項所稱專家學者，不得為政府機關之現職人員，該採購案依規定委員中教授有3位，佔1/3，他完全符合規定；依王義川所提函釋為中華民國108年07月04日工程企字第1080013011號，係針對政府採購法第94條第2項規定之適用範圍，他並非機關聘請的專家學者，則不適用，再依政府採購法第94條第3項之規定所訂定之「採購評選委員會組織準則」第4條第2項，專家、學者以外之委員，得為機關之現職人員，並得包括其他機關之現職人員，他亦符合相關規定。

羅廷瑋說，倘若王義川想擴大解釋所提函釋為適用第94條第3項也說不通，因「採購評選委員會組織準則」第4條業於108年11月6日修正發布，該函釋於中華民國108年7月4日發布，「依行政法之從新從優原則，王義川先生所提函釋亦不適用」。

羅廷瑋另指出，依法務部廉政署111年5月31日法廉字第11105002860號函文補充說明：「……機關辦理遴聘專家學者以外具有採購案相關專門知識之機關現職人員，除需具有採購法令專門知識，亦需對該採購案之政策目的具相當程度之認知，獲選任為評選委員之機關現職人員亦需就評選結果負相當責任」，專家學者以外採購評選委員之擇定範圍具有特定性且具機關代表性，公職人員於機關採購案評選委員遴聘之簽辦流程中，涉及他擔任採購評選委員會委員時，完全符合行政院公共工程委員會的相關規定，亦並未違反公職人員利益衝突迴避法。

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