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誰幹的？台北中山商圈百店遭檢舉 業者恐被迫關門

心中山線形公園假日都會有文創市集，使得南西中山商圈成為民眾喜歡的好去處。（記者楊心慧攝）

心中山線形公園假日都會有文創市集，使得南西中山商圈成為民眾喜歡的好去處。（記者楊心慧攝）

2024/07/09 05:54

相關新聞：台北中山商圈恐遭消滅！陳怡君打臉蔣市府：抓違法卻又幫宣傳

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市「南西中山商圈」多達百間店家近來分批收到台北市都市發展局通知，指已違反《台北市土地使用分區管理自治條例》，要求限期2個月改善，店家組成自救會，並連署呼籲搶救，別讓「南西中山商圈」步入師大商圈後塵，盼先展延公文裁處時間。

台北市住商混合區的商圈，商家多開設於住宅區內，根據「台北市土地使用分區管制自治條例」及「台北市土地使用分區附條件允許使用標準」規定，「第三、四種住宅區」內餐飲、零售、服飾店必須設在8公尺以上巷道，但大部分商家都設在6公尺以下巷道，且空間使用應在一樓或B1，否則將依「都市計畫法」開罰，並勒令拆除、改建、停止使用或恢復原狀。

市府近年投入預算打造心中山線形公園，假日還有文創市集，使得南西中山商圈逐漸成為假日民眾好去處，更吸引不少國外旅客前來，近期店家卻大量遭檢舉，被指違反法規，台北市都發局更對店家發公文要求限期改善，百家店面臨被迫關門的危機，最終店家成立自救會，並在臉書上成立「南西商圈不分手宣言」，盼能展延公文裁處時間，認為現行法規應予優化而非僵化。

店家提出訴求，希望市府由副市長組織跨局處平台，偕同學校及民間學術團體，正視並徹底解決此歷史共業，修改不合時宜僵化法規，並賦予能夠細緻的施行細則討論空間，盼能廣納各界意見後再實施。

「南西商圈不分手宣言」表示，部分店家是剛起步的年輕人創業，礙於規定幾乎無財力改變空間及營業現狀，無餘裕人力能在兩個月內完成所謂的改善，獨立小店恐在兩個月店黯然關門。

臉書粉絲專頁「聲量看政治」也發表此事的看法，表示經側面了解，是投資客用檢舉方式有意讓大量中山商圈的店家離開，當店家被迫撤離，房東找不到願意接手的人，自然只能無奈地把房屋賣出做都更，這半年來，中山商圈的相關店家一直收到租金詢問，以及房東是否賣房，甚至是否要整合都更的電話，似乎有投資客正在動整片赤峰街都更的念頭。

「聲量看政治」透露，超過60個店家被一位所謂的民眾檢舉，上百間店陸續收到函文，包括餐飲，美髮、服飾、雜貨，中山捷運商圈的店家幾乎都中，中山商圈是這幾年，隨著赤峰街轉型、當代藝術館連結新創藝術家駐地，並結合中山捷運站與新光三越南西店，綜合而成的年輕人新去處，然而不到幾年的光景，投資客已看準這裡的都更商機，要摧毀得來不易的商圈發展。

「聲量看政治」批評，台北市政府於此事扮演非常被動，甚至協助投資客終結商圈發展的角色，當市府觀傳局需要，這裡就是台北六本木，當投資客需要，市府就要這裡的商圈全部滾蛋？

南西中山商圈晚上常成親朋好友聊天休憩的地方。（記者楊心慧攝）

南西中山商圈晚上常成親朋好友聊天休憩的地方。（記者楊心慧攝）

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