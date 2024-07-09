台北中山商圈恐遭消滅！陳怡君打臉蔣市府：抓違法卻又幫宣傳

心中山線形公園、南西中山商圈周邊晚上常成親朋好友聊天休憩的地方。（記者楊心慧攝）

2024/07/09 05:59

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〔記者楊心慧／台北報導〕台北市南西中山商圈近期高達百間店家遭檢舉違反《台北市土地使用分區管理自治條例》，被蔣市府要求限期2個月改善，否則可勒令停業、拆除，使得商圈店家組成自救會盼展延公文裁處時間；台北市議員陳怡君質疑，此商圈還被市府宣傳及輔導，定位由商業處及觀傳局認證，甚至該網頁還特別推銷，沒想到如今蔣萬安為求政績，就大刀一揮，讓好不容易發展的商圈就這樣付之一炬，應真正關注並解決商圈面臨的問題。

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陳怡君表示，赤峰街近年為台北文創新熱點，時髦的服裝店、文青咖啡館、創意料理、時下最流行的手作小物等，新穎的店家及二手汽車零件及五金並列其中，可說是充滿現代與復古的交錯感，這也是年輕人最喜歡旅遊及購物的景點，尤其是假日時，觀光客蜂擁而至，讓小巷弄成為帶動經濟最熱門之處。

陳怡君說，最諷刺的地方是，根據台北市政府商業處網站，此商圈還被市府宣傳及輔導，定位由商業處及觀傳局認證，甚至該網頁還特別推銷，要遊客來尋寶，怎麼市長蔣萬安一上任喊「大都更時代」後，竟讓惡意的投資客以不斷檢舉的方式逼退商圈商家，市府卻選擇裝聾作啞積極配合？

陳怡君質疑，蔣萬安為求政績，就大刀一揮，讓好不容易發展的商圈就這樣付之一炬、走入歷史，更斷了年輕人的創業心血，一紙公文讓蔣萬安市長與青創為敵，毀掉城市的繁華。

陳怡君呼籲，蔣萬安亡羊補牢為時未晚，請蔣市府先行了解情況，設法保障商圈的權益，市府不要只有在宣傳政績沾光商圈時才出現，而是應真正關注並解決商圈面臨的問題，確實為市民謀福利，不要剪綵拍照時有市府，投資客惡意檢舉時沒政府。

南西中山商圈成年輕人、國外旅客近年愛去的地點之一。（記者楊心慧攝）

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