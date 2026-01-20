為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    長榮航前駐中國代表淪共諜 一審判6個月、沒收3萬人民幣

    2026/01/20 10:03 記者楊心慧／台北報導
    長榮航空公司前駐中國代表喬思齊，涉嫌於2012年至2014年間，為中國情治單位向行政院大陸委員會官員刺探、蒐集公務上應秘密的委外研究案資料，並試圖以10萬元現金行賄被拒絕。（記者楊心慧攝）

    長榮航空公司前駐中國代表喬思齊，涉嫌於2012年至2014年間，為中國情治單位向行政院大陸委員會官員刺探、蒐集公務上應秘密的委外研究案資料，並試圖以10萬元現金行賄被拒絕。（記者楊心慧攝）

    長榮航空公司前駐中國代表喬思齊，涉嫌於2012年至2014年間，為中國情治單位向行政院大陸委員會官員刺探、蒐集公務上應秘密的委外研究案資料，並試圖以10萬元現金行賄被拒絕；高檢署去年10月依違反「國家安全法」、「貪污治罪條例」等罪起訴，高院今宣判，依「貪污治罪條例」判6個月有期徒刑，並沒收3萬元人民幣。

    檢方調查，喬男涉嫌於2012年至2014年間擔任長榮航空公司駐中國代表期間，遭中國情治單位吸收，而向陸委會1名官員刺探、蒐集關於兩岸直航委外研究案等資料，並試圖為對岸情治單位轉交10萬元現金賄賂作為酬謝，官員予以拒絕而未能得逞。

    法務部調查局國安站獲報後報請高檢署指揮偵辦，檢方去年10月依「為中國地區行政、軍事、黨務或其他公務機構或其設立、指定機構或委託之民間團體刺探、蒐集關於公務上應秘密之文書」罪、「發展組織未遂」及「非公務員對於公務員關於違背職務之行為行求賄賂」3罪嫌起訴喬男。此案因涉及《國家安全法》，依法一審由高等法院審理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播