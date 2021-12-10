珍愛藻礁守護之夜 潘忠政坦言：公投未必能如我們的意

公投進入倒數一週，荒野保護協會今晚在大安森林公園舉辦「珍愛藻礁守護之夜」。（記者羅綺攝）

2021/12/10 20:45

〔記者羅綺／台北報導〕珍愛藻礁公投進入倒數一週，荒野保護協會今晚在大安森林公園舉辦「珍愛藻礁守護之夜」，雖然下著綿綿細雨，仍有上百人與會。公投領銜人潘忠政呼籲「讓公投成功」，但若結果真的不如意，「永續不是只有這一次」。

荒野保護協會理事長劉月梅說，12月18日的公投是公民獨立思考下的民主，7600年來藻礁默默的守護了台灣，是天然的消波塊，抵擋颱風的侵襲，也是海洋生物的棲地，甚至是育嬰房，如今「藻礁有難」，是時候台灣人為藻礁發聲，展現對土地的愛。

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珍愛藻礁公投領銜人潘忠政說，這一年多來推動藻礁公投，讓他充分感受到台灣人對環境的情感，正是這股力量推動藻礁公投推動聯盟繼續向前走。

他說，這段期間不免惶恐憂慮，擔心在政府的「國家機器」下，謊言蓋過真相，就如政府說三接沒有蓋在藻礁上，但實則並非如此。藻礁禁不起開發破壞，為了守護藻礁台灣人必須挺身而出。

潘忠政說，下個禮拜的公投「未必能如我們的意」，但環境議題不是只為這麼了一次，而是永續不斷的，就算公投沒有成功也不會被撕裂、不會被分化，因為藻礁是心底最柔軟的一塊。

潘忠政呼籲民眾「讓公投成功」，如果真的不如意，也不要氣餒、不要頹喪，「永續不是只有一次」，未來會繼續累計資源，讓台灣走向永續之路。

台北晚間下起綿綿細雨，但仍有上百人到大安森林公園響應「珍愛藻礁守護之夜」。（記者羅綺攝）

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