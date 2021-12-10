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    秋鬥遊行12日會師 呼籲投下公投神聖一票

    秋鬥12日會師凱道，秋鬥團體今在立法院召開記者會，邀請被網軍霸凌的受害者們，一起走上凱道對總統府表達抗議。（秋鬥團體提供）

    秋鬥12日會師凱道，秋鬥團體今在立法院召開記者會，邀請被網軍霸凌的受害者們，一起走上凱道對總統府表達抗議。（秋鬥團體提供）

    2021/12/10 11:29

    〔記者鍾麗華／台北報導〕秋鬥12日會師凱道，秋鬥團體今在立法院召開記者會，邀請被網軍鎖定攻擊的社會異議者出席，表達民進黨執政以來，網軍霸凌越加猖狂，由政府帶頭撕裂社會、製造對立，並運用國家資源放送假訊息打壓異議者。秋鬥遊行當天也邀請被網軍霸凌的受害者們，一起走上凱道對總統府表達抗議，並呼籲民眾去投下公投民主神聖重要的一票。

    藻礁公投領銜人潘忠政表示，網軍大量抹黑、人格謀殺的霸凌行為，腐蝕了社會的互信。而當前執政黨不但縱容，或是以攻擊抹黑方式摧毀社會良知者的人格，以鞏固其政權，敗壞了社會的風氣，呼籲曾經遭到類似網軍霸凌的朋友們，大家12月12日一起上街頭，用人民的意志發聲，表達對「中央廚房」的不滿。

    今年秋鬥遊行12日下午1點半在公園路靠台北賓館側集結，而從屏東出發北上，步行30天的行腳隊伍也將一同在凱道會師，並帶領民眾走過印有電腦鍵盤和綠色蟑螂圖案的「網軍大道」，象徵踏破網軍的黑暗，終結網路的霸凌，走向自由的光榮大道，最後呼籲民眾去投下公投民主神聖重要的一票。

    遊行活動有環保、食安、勞工和土地正義團體的代表輪流發言，同時由「黑手那卡西」工人樂隊和歌手沈懷一以「護藻礁」和「反萊豬」創作歌曲帶動大合唱。環團也在凱道路口放上「藻礁永存」的大字，並由行為藝術者鋪上海洋廢棄物和藻礁殘骸，同時有大偶戲劇演出化石燃料怪獸的汙染，勞工團體則以人體排出「YES TW」和「投票符號」，表達出對台灣說「YES」，要投下健康與永續的正面價值。遊行最後在中山貴陽街口的自由廣場周邊結束解散。

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