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    反萊豬公投如通過 經長：對台美關係很大傷害

    經濟部長王美花（中）在廣播節目受訪表示，反萊豬公投若通過將對台美關係造成很大傷害。（翻攝自臉書）

    經濟部長王美花（中）在廣播節目受訪表示，反萊豬公投若通過將對台美關係造成很大傷害。（翻攝自臉書）

    2021/12/09 22:03

    〔記者黃佩君／台北報導〕4大公投延燒，經濟部長王美花今天受訪表示目前萊豬問題是台美唯一摩擦，如萊豬公投通過，將大傷台美關係。她也強調目前台豬市佔率超過9成，日韓已開放多年進口成長幅度不明顯，因此開放萊豬對台既沒有產業問題，也沒有食安問題。

    王美花指出，台美是密切的盟友，「美國不止挺我們，還拉著國際上各個民主自由國家來挺我們，這只有美國做得到」。她強調美國對台要維持民主自由體制「是重要的朋友」，這樣挺我們；「萊豬既證明沒有問題，我們也沒辦法證明有問題，去說食安問題，等於說沒道理」。

    她也指出，在這種情況下，總統蔡英文允諾開放，但又沒有道理地關起來，「蔡總統對美國就沒有信用」，對台美關係也是很大的傷害。而目前萊豬問題也如蔡總統所說，「是台美唯一摩擦」，需要克服。

    王美花也說台灣申請參加跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），是十分難得的機會，因為加入其他自由貿易協定遭中共打壓，不是台灣體質不好、制度不好。此刻機會難得，為何要說萊豬有問題，導致困難？

    王美花進一步說，要加入CPTPP需符合高標準要符合民主開放自由流動，裡面也是有一條說要遵守國際標準、科學依據，「不能自己說自己有食安問題」，目前CPTPP的11國都已開放，台灣是第2、3輪加入者，須要接受其他成員國挑剔，不符合標準就別無法加入

    王美花也說中國目前想加入CPTPP，但「比較霸道，常常給人家經濟霸凌」，台灣更符合國際標準。

    對萊豬食安疑慮，王美花說表示台灣人愛吃台豬，台豬市佔也已超過9成；其他國家如日韓開放多年，進口成長都不明顯；加上政府明文要求需要標示產地，因此沒有產業問題、也沒有食安問題。

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