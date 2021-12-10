公投若大輸蘇揆請辭？政院：不做假設應該也不必要

行政院發言人羅秉成被詢及四大公投如果3個通過或4個全過，蘇揆是否向蔡總統請辭，他表示「不做這種假設，而且應該也不必要！」（資料照）

2021/12/10 09:51

〔記者李欣芳／台北報導〕反萊豬、珍愛藻礁、重啟核四與公投綁大選等4大公投案將在18日投票，國民黨將公投案視為對行政院長蘇貞昌的不信任投票， 行政院發言人羅秉成今天上午被詢及4項公投如果3個通過或4個全過，形同對蘇貞昌的不信任，蘇揆是否向蔡總統請辭時說：「不做這種假設，而且我認為應該也不必要！」

對於國民黨主席朱立倫稱年底公投是倒閣公投，羅秉成說，這不是倒閣公投，這樣的連結完全錯了！公投是對事，倒閣是對人，公投過或不過，行政團隊還是在法律與政策基礎下繼續努力施政。

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羅秉成今天上午接受Hit FM及 POP Radio「POP撞新聞」兩個廣播節目聯播專訪，在接受主持人提問時，做了以上表示。

主持人詢問，朱立倫稱年底公投是倒閣公投，公投的過與不過是否影響蘇貞昌的去留？對此，羅秉成說，我們傾盡全力跟人民報告，加以政策論述，希望得到人民最大支持，「我們並沒有評估幾個過幾個不過，我們希望能夠4個都不同意」，但公投變數很多，還在發展中，誰沒辦法擔保最後結果是什麼。

主持人追問，4大公投如果有3個或4個全過，會形同對蘇貞昌的不信任，蘇揆會向總統請辭嗎？羅秉成則說，不做這種假設，而且應該也不必要！

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