蘇貞昌抨擊：公投案很明顯是國民黨在亂台灣

行政院長蘇貞昌（右五）、行政院發言人羅秉成（右四）及桃園市長鄭文燦（左四）齊聲向台下民眾呼籲12月18日的公投，要投下4個不同意「讓國民黨別再亂下去」。（記者魏瑾筠攝）

2021/12/05 23:09

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕民進黨籍桃園區市議員今晚在桃園區永康公園舉辦「四個不同意、台灣更有力」公投說明會，行政院長蘇貞昌出席一一細數亮眼執政政績，對比國民黨在立法院丟水球、豬內臟，他不客氣地說，國民黨說四項公投都要同意，很明顯是在亂台灣，呼籲民眾在12月18日登場的公投，要投下4個不同意「讓國民黨別再亂下去」。

面對剩不到兩週要登場的重啟核四、珍愛藻礁、反萊豬及公投綁大選共4項公投案，民進黨堅決「不同意」，並在全台遍地開花辦400場說明會，今天晚間桃園市議員黃景熙、黃家齊、李光達及余信憲合辦說明會，現場湧進逾800人，除了邀請到蘇貞昌開講，同時還有行政院發言人羅秉成、立委鄭運鵬及桃園市長鄭文燦到場助講。

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利用假日到桃園宣講的蘇貞昌，今依循往例，高舉他的專屬撞球棍、指著簡報，一一向台下民眾報告民進黨執政以來政績，包括防堵非洲豬瘟、武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），增加育兒、不孕症、長照等補助，還提高勞工、軍公教薪水，引起台下民眾拍手叫好。

蘇貞昌接著表示，對比國民黨立法委員擋前瞻及外交預算，還在立法院丟水球、灑麵粉及丟豬內臟等脫序行為，「很清楚四項公投案，國民黨是要亂台灣」，引人注目的是，簡報中赫見代表國民黨參與台中第二選區立委補選的顏寬恆，蘇也向台下民眾詢問知不知道他是誰，獲台下大聲回應：「顏寬恆！」

羅秉成接力闡述4項公投不同意原因，他表示，核四廠已執照過期、機件停產、廠商解散，燃料棒送回美國，且核四廠位在斷層上，萬一發生地震，包括北北基宜桃1000萬人無處逃。針對珍愛藻礁案，羅秉成說，前總統馬英九決議中油第三天然氣接收站有232公頃蓋在藻礁上，蔡政府完全避開藻礁，且僅需23公頃，才是真正保護藻礁。

面對反萊豬公投，羅說，全世界有109個國家允許進口萊豬， CPTPP也有11個會員國都同意，要讓台灣接軌國際，反萊豬公投一定要不同意。至於公投綁大選，羅秉成提及，上次選舉有十個公投提案，引發各種選舉亂象，因此公投兩年辦一次即可。

「護環境拚貿易，台灣不能亂下去！」壓軸登場的鄭文燦則抨擊國民黨，同意公投綁大選是要混亂公投，核四重啟是核災公投，反美豬是要讓台灣變孤立走不出去，三接遷移則是缺電公投，會讓台灣沒電、轉型困難，呼籲民眾要理性、堅定投下四個不同意。

民進黨籍桃園區議員今在桃園區永康公園聯合舉辦「四個不同意、台灣更有力」公投說明會，現場湧進逾800位民眾。（記者魏瑾筠攝）

桃園市長鄭文燦呼籲民眾在公投案投下四個不同意，讓台灣更有力。（記者魏瑾筠攝）

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