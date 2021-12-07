細數執政成績 蘇貞昌化身蘇教授：「四個不同意」讓國民黨別來亂

行政院長蘇貞昌呼籲大家堅定支持「四個不同意台灣更有力」。（記者翁聿煌攝）

2021/12/07 22:51

〔記者翁聿煌／新北報導〕行政院長蘇貞昌7日晚上到新北市永和宣講「四個不同意，台灣更有力」，他指出，政府自非洲豬瘟自中國擴散以來，成功將疫情阻絕於國境外，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）散布初期，迅速針對武漢直航台灣班機實施登機檢疫，讓台灣避免第一波肺炎疫情，台灣經濟成長率更創下11年來新高，他批評國民黨故意來亂，唯有支持政府「四個不同意，台灣更有力」。

蘇貞昌晚上化身「蘇教授」，他手持撞球桿，細數總統蔡英文執政和他擔任行政院長以來，民進黨對台灣經濟發展、社會福利和防疫的各項成就，台灣正走在正確的道路上，唯有在1218公投踴躍出來投票，堅定支持「四個不同意」。

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蘇貞昌、立委張宏陸和林楚茵晚上參加新北市永和區議員羅文崇舉辦的公投說明會，蘇貞昌表示，政府將非洲豬瘟疫情阻絕於國境之外，亞洲國家僅剩下台灣、日本有守住；阻絕新冠肺炎防疫有成，在世界各國家確診數超過2.6億人，台灣今日本土新增0例；蔡政府拚經濟成績亮眼，加薪減稅增福利，經濟逆勢成長創11年新高，明年不僅基本工資調漲，軍公教調薪幅度也達到25年來新高。

蘇貞昌指出，經濟成長全民共享，全民領五倍券，只要明年4月30日前出生的民眾都可以領的到；反而是國民黨為反對美豬，甚至在國會殿堂糟蹋豬隻內臟，核四15年浪費3千億公帑，建在地震斷層帶上，安全難以保障，政府為讓台灣發電時避免空汙，因此規畫在桃園觀塘建設第三天然氣接收站，如今的三接設計已經大幅減少面積、完全避開藻礁，如果遷移至台北港，不僅會影響沿途更多藻礁，更會經過人口密集區，影響更多民眾生活。

蘇貞昌進一步提到，萊克多巴胺牛肉自國民黨時期開放至今9年，如今卻要反萊豬，美國在台協會處長孫曉雅都表示她與孩子們在美國吃豬肉也都平安無事，美國送給台灣人疫苗，不會想用豬肉毒害台灣人，台灣不能自外於國際社會，若要加入國際貿易組織，台灣必須按照國際標準開放萊豬進口，蘇貞昌也提到，公投綁大選，開票到半夜2點的狀況又會再次出現，蘇貞昌呼籲在場民眾，一定要堅持四個不同意，讓台灣更有力。

行政院長蘇貞昌化身蘇教授，手持撞球桿對台灣各項經濟發展指標如數家珍。（記者翁聿煌攝）

行政院長蘇貞昌（中）帶領大家高喊「四個不同意台灣更有力」。（記者翁聿煌攝）

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