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    羅秉成接力蘇貞昌疾呼：公投不能被藍營「魔神仔」牽走

    行政院發言人羅秉成拿下「撞球桿」接下行政院長蘇貞昌，由他來宣講公投不同意。（擷取自廖宜琨臉書）

    行政院發言人羅秉成拿下「撞球桿」接下行政院長蘇貞昌，由他來宣講公投不同意。（擷取自廖宜琨臉書）

    2021/12/05 19:59

    〔記者邱書昱／新北報導〕行政院長蘇貞昌今天到新北市，連跑鶯歌、三峽兩場公投說明會，下午由新北市議員廖宜琨及新北市議員擬參選人黃騰霆舉辦的說明會上，蘇貞昌先說明政府這幾年在防疫、經濟政策後，四項公投部分就由行政院發言人羅秉成接棒，他呼籲民眾不能被國民黨「魔神仔」牽走、隨便投票，這不是選錯人的問題，而是攸關國家政策。

    羅秉成針對重啟核四議題，他說，在地的新北人都知道，需要三千億元才能重啟，現在建物宛如違章建築，機件也停產、沒有廠商能保固，就連燃料棒都送回美國，而宜蘭縣長林姿妙也不答應。

    為了電力穩定，以前是用燃煤，現在則改用天然氣，因此需要港口接收站，但是國民黨卻大力反對、要求遷移，若遷移不只現在的大潭電廠會成為廢墟，搬到台北港後反而會影響環境。

    至於萊豬進口，羅秉成說，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅也給小朋友吃美豬，所以美豬並非美國人不吃而硬逼台灣人吃，此外，目前已有109個國家開放萊豬進口，就連CPTPP的11個會員國也都開放，這樣台灣就無法走出去和國際做生意。

    最後的公投綁大選，他說，當初九合一選舉，就是一邊投票、一邊開票，而且公投票不像是縣市長、議員會有照片，而是密密麻麻的文字，這只讓台灣民主秩序更加混亂，因此四項公投大家都要投下不同意，由自己決定國家命運。

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