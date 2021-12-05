從貢寮出發「爆走」70公里到凱道 反核團體籲「不同意」重啟核四

凱達格蘭大道終點地面繪置了400平方公尺巨型彩繪，宣傳反核四。（全國廢核行動平台提供）

2021/12/05 19:32

〔記者楊綿傑／台北報導〕四大公投倒數最後2週，反核團體昨天發起「核四大爆走」活動，21人隊伍象徵位於核四廠緊急疏散範圍的21個里，從新北市貢寮區核四廠所在地出發，步行70公里到台北市中心，沿途獲得民眾加油、響應陪走，今午後集結近千人抵達終點凱達格蘭大道，向民眾呼籲公投第十七案「重啟核四」投下不同意票。

「核四大爆走」由全國廢核行動平台、綠色和平共同主辦，21名參與者來自各行各業、各種不同年齡層，以超過30小時時間，一路從貢寮、雙溪、瑞芳、基隆、南港進入台北市，並沿忠孝東路直行，沿路陸續有超過500名民眾響應，最後抵達終點凱達格蘭大道，根據主辦單位估算，現場匯集近千人。

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而凱達格蘭大道終點地面也繪置了400平方公尺巨型彩繪，一旁寫上步行者反對核四的原因，包括「核四建設危險」、「核廢料無解」等，並開放民眾現場留言。

參與此次爆走的台大學生李若慈表示，起點有核電廠在地居民的加油，一路上也收到很多民眾的支持與加入，雖然真的腳很痠快走不下去，不過21名步行者彼此鼓勵，看到更多人持續聚集到凱達格蘭大道終點，把聲音傳出去。

從貢寮起點參與的岳祥文明天迎來44歲生日，他也許下生日願望，「參與反核超過20年，希望這是最後一次為核四而走」。

而住在三芝20年的何淑芬，是步行者當中年紀最長的一位，她強調，都已把核四封存了，現在又捲土重來，實在非常荒謬，現在也已有更多的能源選項，像是再生能源與節電，過時的能源並非選項。

24歲的劇場工作者沈宗逸則鼓勵身邊的朋友出門投票，「無論你支持什麼，投入那一票才是最有效的意見」。現在大多數人聚焦即時性的經濟、民生問題，但核四公投談的是永續，每一個投票人應該聽聽不同意見與思考，讓自己做出選擇。

「核四大爆走」昨天從貢寮出發，今天抵達終點凱道。（全國廢核行動平台提供）

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