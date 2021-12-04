「重啟核四不是多愛核能」 馬英九：反核的時代已過去了

前總統馬英九新竹市公投宣講高喊「四個都同意，人民最有力」。（記者洪美秀攝）

2021/12/04 19:49

〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨主席朱立倫、前總統馬英九及黨內立委、民代今天輪番在新竹市宣講四大公投，高喊「四個都同意」，為12月18日投票倒數兩週衝刺、衝高聲量。

馬英九今晚宣講時提到，總統蔡英文宣布萊豬進口前，都沒有跟國民黨等政黨協調，這是不對的，哪有一個總統宣布後，結果包括教育部、國防部都宣布學生或體育選手及榮民都保證不會吃萊豬，這樣大家都不吃，幹嘛還要進口呢？

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對於公投綁大選，馬英九說，選舉和公投一起辦是很正常的，不僅可以節省好幾億經費，還能提高人民參與度。

談到藻礁議題和核四重啟，馬英九說，他在2014年下令封存核四，是因當時民進黨和林義雄絕食抗議，加上新北市民對核四有不同的想法，他跟當時的行政院長才決定封存，什麼是封存？就是暫時不做，但可在適當的時候解封、重啟。台灣目前處在缺電狀態，如果現在不建核電廠的話，以後一定會再缺電。

他說，重啟核四可以減少空污，讓中南部的民眾不再受空污所影響，再者，沒有一個國家會依賴天然氣佔5成以上，因為天然氣的安全存量只有7天，但如果是核四，只要飛機送來燃料棒，就能用18個月。

馬英九說，重啟核四不是說大家多愛核能，而是反核的時代已過去了，現在是以核養綠，包括歐洲美國很多國家都在興建核電廠，顯示核電的時代已來臨，核廢料的處理也會更安全，因為目前全球的趨勢不是反核、而是減碳，呼籲大家公投應該「四個都同意，人民最有力」。

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