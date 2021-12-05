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    蔡英文：若四項公投通過 輸掉台灣走向世界機會

    總統蔡英文致詞時強調，若四項公投案通過，輸的是台灣人民、經濟、民主，以及走向世界的機會。她並拜託百工百業朋友不只要站出來投下「四個不同意」，還要拉票、澄清假訊息。（記者方賓照攝）

    總統蔡英文致詞時強調，若四項公投案通過，輸的是台灣人民、經濟、民主，以及走向世界的機會。她並拜託百工百業朋友不只要站出來投下「四個不同意」，還要拉票、澄清假訊息。（記者方賓照攝）

    2021/12/05 17:09

    〔記者楊淳卉／台北報導〕衝刺1218四項公投「四個不同意」票，民進黨今於台北國際會議中心舉辦第3場「社會力公投說明會」，邀請3千多名民間社團及各產業代表出席。總統蔡英文致詞時強調，若四項公投案通過，輸的是台灣人民、經濟、民主，以及走向世界的機會。她並拜託百工百業朋友不只要站出來投下「四個不同意」，還要拉票、澄清假訊息。

    小英之友會長期經營與民間社團及各產業連結，除了選舉時「百工百業」造勢動員，民進黨今宣傳四大公投案「四個不同意」，也分別在北中南各舉辦一場「社會力公投說明會」，邀集各產業代表出席。包括行政院院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、農委會陳吉仲主委、民進黨秘書長林錫耀、總統府國策顧問顏志發等人一一上台，說明「四個不同意」公投訴求。

    蔡英文致詞表示，這段時間她與很多百工百業的朋友見面，大家關心公投會有什麼樣的結果，誰會贏、誰會輸。她被問到的時候都會說，「公投投的是國家的未來，不是哪個政黨贏、哪個政黨輸的問題」。核四重啟如果造成核安問題，輸的是台灣人民；三接停建造成電力不足，輸的是台灣經濟；反美豬進口讓台灣失去國際的信賴，輸的是台灣走向世界的機會；公投綁大選限縮人民對重大政策，理性思考的空間，輸的是台灣民主。

    蔡英文並細數台灣近年經濟成果，她表示，這2年，全球都受到疫情影響，但台灣是少數經濟正成長的國家，今年的經濟成長率可望超過6%。這幾年，台商回台投資，外資看好台灣，台美經濟繁榮夥伴對話已經啟動，過去曾被停過的台美TIFA，因為我們調整美豬政策而重新展開，我們同時也申請加入CPTPP，這代表台灣將要走出對單一市場的依賴，跟國際接軌，走向世界。

    蔡英文強調，現在絕對不能再走回頭路，絕對不要再回到過去停滯不前的日子。如果我們不敢站出來，讓公投結果拖累了國家進步，讓台灣再陷進核四的泥沼裡面、再回到缺電的風險中、經貿又被鎖回過去的單一市場、民主被混亂的選務影響，而人民沒有辦法在重大議題上深思熟慮，這叫「倒退嚕」。

    她也請求百工百業的朋友，不只是自己站出來就好，要站出來拉票，一起把為什麼「四個不同意，台灣更有力」講清楚，讓「台灣隊」隊友越來越多。此外，也請大家要協助澄清假訊息，讓正確的資訊傳出去，讓大家可以更理性的思考，幫台灣的未來做出正確的決定，才是「正面迎戰」。

    蔡英文最後也開玩笑提醒，「這次的公投，選票上面只有同意跟不同意，沒有蔡英文的名字跟照片」，大家拿到選票，要記得四張都蓋在「不同意」的那一欄。

    總統蔡英文致詞時強調，若四項公投案通過，輸的是台灣人民、經濟、民主，以及走向世界的機會。她並拜託百工百業朋友不只要站出來投下「四個不同意」，還要拉票、澄清假訊息。（記者方賓照攝）

    總統蔡英文致詞時強調，若四項公投案通過，輸的是台灣人民、經濟、民主，以及走向世界的機會。她並拜託百工百業朋友不只要站出來投下「四個不同意」，還要拉票、澄清假訊息。（記者方賓照攝）

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