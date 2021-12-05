民進黨高雄公投宣講陳其邁領軍 要衝高「不同意票」

陳其邁強調，馬英九今批綠營「反萊豬就無法加入CPTPP」是胡說八道，其實馬執政時就是這立場。（記者陳文嬋攝）

2021/12/05 20:01

首次上稿 19:09

更新時間 20:01

〔記者陳文嬋／高雄報導〕藍綠公投宣講今（5日）在高雄鳳山拚場，民進黨由市長陳其邁領軍，攜手「湧言會」召集人王定宇、新北市黨部主委何博文、高雄市黨部主委趙天麟等人，全力催票「4個不同意」，號召高雄人要衝高「不同意票」，現場湧進3000人。

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陳其邁表示，中美貿易戰加上防疫成果，台灣在世界地位舉足輕重，成為關鍵力量，台灣要參加CPTPP、TIFA等國際組織，與世界各國做生意，包括高雄農產品、台灣豬肉要外銷，都要依照國際標準。

對於馬英九批綠營稱美國不是CPTPP會員，台灣反萊豬就無法加入CPTPP是「胡說八道」；陳其邁表示，馬英九2012執政要求進口美國牛肉，宣稱在美國吃牛、豬肉都沒事，又說要參加CPTPP，若要與美國談TIFA，就要進口美國牛肉，如今來高雄卻說相反的話，相同的國際標準卻反對，馬英九難以自圓其說。

陳其邁還批評，國民黨提遷移三接案很自私，高雄以燃煤電廠發電，再南電北送，這對高雄人很不公平，犧牲南台灣環境成本，國民黨要重啟核四發電，萬一發生類似日本福島核災事件或是發生爆炸怎麼辦？整個台灣就毀掉了。

陳其邁說，4大公投牽涉台灣民主政治發展，攸關台灣與國際經濟整合，以及台灣能源轉型，更關係到高雄環境污染，要讓高雄空氣更好，請大家四個公投案，要投四個不同意，讓台灣更有力。

高雄市黨部主委趙天麟肯定高雄人在民主道路上居「領頭羊」地位，從去年罷免前市長韓國瑜出逾93萬的選票就知道民眾對民主的堅持，他砲轟國民黨的四大公投是在亂台，他還以民進黨高雄市黨部主委的名義下達「軍令狀」，呼籲民眾在12 月18日的公投要搶頭功、戰頭名，投出全國最高「不同意」票，只要四大公投順利過關就能阻止國民黨繼續亂下去，呼籲民眾用公投教訓國民黨。

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