控三接棧橋鋼構直插藻礁 在野黨批︰政府睜眼說瞎話

潘忠政、李德維昨清晨突襲中油三接施工處，發現鋼構混凝土包覆藻礁。（林為洲辦公室提供）

2021/12/08 10:58

〔記者陳昀／台北報導〕珍愛藻礁公投領銜人潘忠政、反萊豬公投領銜人林為洲、國民黨立委李德維、民眾黨立委蔡壁如上午在立院開記者會指控，他們7日清晨前往三接施工地點，直擊棧橋橋墩旁確實有混凝土覆蓋藻礁，鋼構還直插藻礁，蔡政府、蘇揆聲稱三接沒有蓋在藻礁上是睜眼說瞎話、一場騙局。

李德維指出，7日清晨他和潘忠政前往大潭藻礁三接施工地點考察，突襲施工處時直擊三接棧橋的橋墩旁確實有混凝土覆蓋藻礁，橋墩的鋼樑筆直地插在藻礁上，行政院長蘇貞昌還敢辯駁三接傷害藻礁是假新聞，蘇才是真正的造謠說謊者，令人不齒。

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潘忠政表示，他和李德維復勘三接工程，具體戳破蔡英文總統所謂「三接沒有蓋在藻礁上」的謊言，也打臉蘇貞昌「假訊息」之說，更凸顯經濟部長王美花「蓋在岩石上」之言的荒謬，行政體系為了錯誤政策一再說謊、圓謊，對社會的負面影響難以估計，期待執政黨認錯道歉很難，在藻礁公投投同意票，才是讓他們徹底謙虛改變的良藥。

蔡壁如表示，執政黨鋪天蓋地宣傳三接沒有蓋在藻礁上，事實上，不只潮間帶已經破壞0.58公頃、棧橋破壞0.4公頃、港區也破壞藻礁，經濟部次長曾文生上週三在衛環委員會考察時首度承認，隔天蘇揆卻說是假消息、辯稱是礁石不是藻礁，為何可以睜眼說瞎話到這種地步？

蔡壁如質疑，中油111年度預算書顯示，2021年至2030年編列三接二期投資計畫521.9億元，將在工業港蓋第2座碼頭、外海填21公頃，興建6座儲槽和氣化設施，這跟政府外推方案的「不填海、不浚挖」對不上，蔡政府所說的外推方案對不上，蘇貞昌應該公開說清楚並刪除這筆預算，不要讓立委幫填海破壞藻礁的中油背書，不要再玩「頭過身就過」的把戲。

林為洲強調，民進黨一直故意誤導民眾，將執政無能怪罪到反萊豬公投上，又將珍愛藻礁公投打成缺電元兇，把穩定供電當成破壞藻礁的藉口，經濟部次長曾文生1日在立法院衛環委員會考察藻礁時曾坦言棧橋落墩的部分確實影響藻礁，蘇揆還駁斥為假消息，王美花也一再護航三接，蘇內閣說謊成性，「蘇貞昌衝衝衝」口號應該改成「說謊昌騙騙騙」。

潘忠政、李德維昨清晨突襲中油三接施工處，發現鋼構混凝土包覆藻礁。（林為洲辦公室提供）

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