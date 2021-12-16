率高雄車隊掃街 朱立倫︰4個同意票制衡鴨霸政府

朱立倫今（16日）率領高雄市黨籍議員以車隊掃街方式，向市民催公投票。（記者許麗娟攝）

2021/12/16 13:40

〔記者許麗娟／高雄報導〕四大公投本週六（18日）登場，投票倒數2天，國民黨主席朱立倫今天（16日）上午在高雄率領黨籍立委吳怡玎、副議長陸淑美、國民黨團總召童燕珍、黨籍高雄市議員以車隊掃街繞行高雄市區，懇託市民週六投下4個同意票，制衡鴨霸的民進黨政府。

朱立倫在宣傳車上向沿路民眾喊話，這四項公投都是為了人民的健康、安全、環保、經濟，不為任何個人、不是為了選舉或政黨，拜託大家一定要出來投票，投下4個同意票，讓民主展現、民意得支持。

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朱立倫表示，公民投票的本質是藉由民意的直接參與，鼓勵民眾對於重大議題發表意見，並作為國家的重大決策依據；但民進黨中央政府、地方政府總動員，各種不當的行政動員高度介入了原本應該讓人民自己決定的公民投票中，顯然，這已經是一場絕對的不公平、不對等的公民投票。

朱主席強調，這樣的不公平對於關心公共議題的民眾是再一次的壓迫、剝削；身為在野黨，責無旁貸要站在民眾的這一邊，他當過2個縣市長，非常清楚政黨、公民議題發聲與縣市首長角色的分際，呼籲黨內所有的公職同仁一起當民眾的後盾，黨籍的縣市首長、民意代表在這最後一刻全力發揮影響力，讓人民的聲音真正發出來。

國民黨主席朱立倫（右2）、黨籍立委吳怡玎（左起）、副議長陸淑美、國民黨團總召童燕珍一同站上宣傳車，向高雄市區的民眾喊話週六要出來投票。（記者許麗娟攝）

國民黨主席朱立倫與黨籍市議員今在高雄市區以車隊掃街催公投票。（記者許麗娟攝）

朱立倫的掃街車隊行經部分路口，國民黨支持者拿著國旗向車隊揮伍。（記者許麗娟攝）

國民黨高雄市議員黃柏霖、黃香菽、陳玫娟、陳麗珍、李雅芬、李雅靜、曾俊傑、蔡金晏、陳美雅、陳若翠、黃紹庭、邱于軒、陳麗娜等，站上掃街車上向民眾喊話投同意票。（記者許麗娟攝）

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