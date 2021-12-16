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    公投倒數48小時 蔡英文提經濟5點訴求不同意反美豬進口

    距離公投倒數48小時，蔡英文總統今日透過臉書呼籲不同意反萊豬公投。（圖擷取自臉書）

    距離公投倒數48小時，蔡英文總統今日透過臉書呼籲不同意反萊豬公投。（圖擷取自臉書）

    2021/12/16 15:28

    〔記者蘇永耀／台北報導〕距離公投倒數48小時，蔡英文總統今日透過臉書呼籲不同意反萊豬公投。總統指出，這段時間談了很多公投，她要針對美豬的議題再一次向大家深入說明，從總體經濟角度希望讓各位朋友知道，為什麼「不同意」反對美豬進口。

    首先，她說，要避免衝擊台灣經濟：這幾天，財經界及產業界專業人士紛紛站出來，警示反美豬進口若通過，不只影響台灣加入CPTPP，更將衝擊國內經濟及股市面。這證明了 美豬進口不是食安問題， 而是貿易問題和經濟問題，我們應該從這個角度來思考如何投票。

    第二點，蔡英文說，是讓台灣產業更有競爭力：台灣有許多以出口為導向的傳統產業，至今仍然受到關稅及非關稅障礙的阻礙。若台灣成功加入CPTPP，勢必為台灣產業取得關稅及投資優勢，也更有競爭力。這樣可以讓台灣產業有更好的籌碼跟世界各國做生意，這是關鍵的時刻。

    總統提到第三點說，拓展國際經貿布局：台美自由貿易協定與CPTPP，是讓台灣脫離國際經貿被孤立，最重要的兩件事。進一步開放美豬，更是關鍵中的關鍵。因此，若公投後，我們改變了美豬進口政策，會讓其他國家解讀為台灣對外貿易政策的不穩定性，甚至也不利台灣產業對外布局。

    蔡英文也承諾第四點，政府做好食安把關：食安是科學問題，科學上，專家告訴我們只要符合CODEX國際標準，就不會威脅到健康。也 #沒有人會一天吃六碗豬肝湯。

    她說，馬政府開放美牛九年來，也已經證明符合標準、經過政府把關的美牛，不會造成食安的問題。符合標準的美牛可以吃美豬也可以吃。

    最後，總統強調，避免鎖回中國單一市場：比起其他國家，台灣拓展國際空間的道路更坎坷，因為我們有一個鄰居，全力阻擋我們走向世界、限制台灣的生存。也因為這樣，台灣更需要走出國際，在經貿措施、產業競爭力上要更加努力，才能克服中國在貿易上的威脅，成為一個更自由、更繁榮的國家。我們不能讓公投結果變相造成台灣經濟只能倚賴中國。

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