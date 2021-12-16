公投倒數 國民黨青年戰隊高雄分隊上街頭吶喊四個都同意

國民黨青年部副主任李昶志上街頭宣講，呼籲公投四個都同意。（記者王榮祥翻攝）

2021/12/16 11:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕公投倒數最後時刻，由國民黨青年部副主任李昶志、高市黨部發言人呂謦煒、高雄學生黨代表黃騰憲與黨內青年夥伴，一起站上街頭宣講，呼籲市民1218支持四個都同意、讓台灣更美麗。

李昶志強調，公投是憲法賦予人民權利，行使公民投票天經地義，這是一個人民當家做主的時代，民眾才是政府主人，人民才是頭家，公投是展現民主國家應有的態度，沒有一個民主國家的執政黨、會批評人民的公投是在亂。

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呂謦煒指出，同意反萊豬是守護台灣食安，同意公投綁大選則是守護民主，同意珍愛藻礁是守護環境，同意重啟核四是守護能源，這次公投是給民進黨政府的教訓，要求政府改變錯誤政策，只有1218投下四個同意票，臺灣才會更美麗。

青年民主戰隊成軍以來，利用下班、下課時間，站高雄街頭向來往市民進行宣講，為了台灣民主及食安，展現年輕世代的行動力與戰鬥力，便是要讓更多民眾知道公投的重要性。

民主戰隊呼籲市民朋友，公投邁入最後倒數，這個禮拜六、12月18日「反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁、重啟核四」等四項公投議題，需要大家的支持，一起用四個同意，讓台灣更美麗！

國民黨高市黨部發言人呂謦煒上街頭宣講，呼籲鄉親明天投下四個都同意。（記者王榮祥翻攝）

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