提前消毒！ 國民黨：公投最後關頭恐有「十大賤招」

公投進入倒數計時，國民黨今晚在官方臉書發文提醒民眾，在最後關頭有所謂「公投十大賤招」，而且隻隻「賤招」全都指向民進黨，該黨強調公投是人民行使民主權利的重要機制，面對執政黨強大的干擾，絕不會動搖大家捍衛食安健康、捍衛民主投下公投票的決心。（國民黨提供）

2021/12/15 20:08

〔記者施曉光／台北報導〕公投進入倒數計時，國民黨今（15日）晚在官方臉書發文提醒民眾，在最後關頭有所謂「公投十大賤招」，而且計計「賤招」全都指向民進黨，該黨強調公投是人民行使民主權利的重要機制，面對執政黨強大的干擾，絕不會動搖大家捍衛食安健康、捍衛民主投下公投票的決心。

國民黨指出，所謂「公投十大賤招」包括「混淆招」，民進黨造勢看板將「反萊豬」混淆成「反美豬」，將「遷離三接」改為「停建三接」，抹黑公投議題；「訴訟招」是民進黨用訴訟手段想讓民眾噤聲；「恐嚇招」是公投結果還未揭曉，民進黨政府竟在意見書上稱「反萊豬公投通過與否，均不影響農委會109年9月7日公告效力」，公然恐嚇人民。

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國民黨接著指出，「假訊息招」如民進黨立委許智傑貼出台積電創辦人張忠謀表態公投假圖卡，網上出現大量「歐盟因為反萊豬被WHO罰款」、「三接沒蓋在藻礁上」等假訊息；農委會主委陳吉仲稱「豬吃萊劑如人吃保健食品」、民進黨稱「藻礁已永存」等，用荒謬謊言欺騙人民的「謊言招」；「教唆招」是民進黨台中市黨部主委、市議員李天生於宮廟門口公投宣講時，竟然直接教唆民眾，告訴你的鄰居「投同意票的不用去」；「艷舞招」則是民進黨高雄公投宣講會，請來辣妹穿清涼短褲熱舞，將公投宣講變成物化女性的現場。

此外，國民黨還質疑，前行政院發言人丁怡銘為了反對公投，謊稱皇家傳承牛肉麵店使用美國萊牛，綠營側翼配合攻擊，這是所謂「國家機器招」；用惡意改造國民黨文宣品，將四個同意改為四個不同意，誤導選民的「假圖招」；民進黨還使用「便當招」，通過發放豪華便當與遊覽車營造場場爆滿假象，結果造成蔡英文總統登台演講時，卻出現有被動員民眾提早離開的尷尬畫面。

國民黨表示，公投黃金週最後３天，大家要一起努力街頭宣講，該黨並呼籲民眾在網路上一起用力轉傳圖卡，堅持依事實說話、乾淨投票。

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