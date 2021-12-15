為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    高雄永安一接「鑽石水」養石斑 蔡英文：這就是循環經濟

    總統蔡英文今天下午慕名前往永安LNG冷排水養殖試驗場和硬式出口蓄養池實地參觀。（記者李惠洲攝）

    總統蔡英文今天下午慕名前往永安LNG冷排水養殖試驗場和硬式出口蓄養池實地參觀。（記者李惠洲攝）

    2021/12/15 18:21

    〔記者蘇福男／高雄報導〕中油永安天然氣（LNG）接收站（簡稱「一接」）的冷排水，意外成為石斑魚養殖的「鑽石水」，總統蔡英文今天（15日）下午慕名實地參觀；她表示，透過中油LNG接收站排出的鑽石水做養殖使用，這就是循環經濟，在永安她看到漁電共生的綠電，讓台灣經濟具體呈現。

    四大公投案進入倒數計時，大潭第三天然氣接收站（簡稱「三接」）開發計劃能否順利過關，備受各界關注，高雄永安石斑魚養殖業者引用一接的冷排水，養出肉質鮮美的石斑魚，總統蔡英文今天下午慕名前往永安LNG冷排水養殖試驗場和硬式出口蓄養池參觀，由永安區漁會理事長何擇良和總幹事李秋錦接待解說。

    蔡英文致詞時強調，永安養殖漁業為南台灣設下一個重要典範，不只是漁電共生，還透過鑽石水養殖石斑魚，包含龍膽石斑魚、龍虎石斑、青斑，用鑽石水養殖出來的叫「鑽石斑」。

    她說，在永安看到智慧型的監控管理，可省下人工成本，這是新型態的農漁業，不僅是循環經濟，還是綠能典範、智慧管理系統，如果持續往前推進，農漁業都值得期待。

    蔡英文表示，台灣漁業在轉型，快步往前走，從傳統魚塭到漁電共生，透過中油LNG接收站排出的鑽石水做養殖使用，這就是循環經濟，她看到漁電共生的綠電，讓台灣經濟具體呈現，感謝在地漁業幫助漁業推進，期待台灣漁業有優質的產品，進軍國際市場。

    總統蔡英文今天下午前往永安石斑魚養殖試驗場實地參觀後表示，透過中油LNG接收站排出的鑽石水做養殖使用，這就是循環經濟。（記者李惠洲攝）

    總統蔡英文今天下午前往永安石斑魚養殖試驗場實地參觀後表示，透過中油LNG接收站排出的鑽石水做養殖使用，這就是循環經濟。（記者李惠洲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蔡英文：四個不同意延續南台灣發展 讓台灣更有力走出去
    2021/12/15 16:27

    蔡英文：四個不同意延續南台灣發展 讓台灣更有力走出去
    「珍愛藻礁」公投案 工商團體：有核電就可以保留藻礁
    2021/12/15 14:53

    「珍愛藻礁」公投案 工商團體：有核電就可以保留藻礁

    瘦身黑科技！董至成靠「它」腰圍縮小一大圈
    藻礁公投》潘忠政特地點名感謝「叛徒們」 詹順貴霸氣回擊了
    2021/12/15 06:35

    藻礁公投》潘忠政特地點名感謝「叛徒們」 詹順貴霸氣回擊了
    中油永安接收站建站逾30年 意外成「孕育珊瑚搖籃」
    2021/11/10 16:49

    中油永安接收站建站逾30年 意外成「孕育珊瑚搖籃」

    優質國貨代名詞 大同節能勇奪金
    高雄永安漁會攜手摩斯漢堡 「龍虎石斑珍珠堡」限量開賣！
    2020/12/14 14:30

    高雄永安漁會攜手摩斯漢堡 「龍虎石斑珍珠堡」限量開賣！
    永安石斑魚節開跑 「鑽石水」養殖全台最美味
    2020/11/07 14:09

    永安石斑魚節開跑 「鑽石水」養殖全台最美味
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播