高雄永安一接「鑽石水」養石斑 蔡英文：這就是循環經濟

總統蔡英文今天下午慕名前往永安LNG冷排水養殖試驗場和硬式出口蓄養池實地參觀。（記者李惠洲攝）

2021/12/15 18:21

〔記者蘇福男／高雄報導〕中油永安天然氣（LNG）接收站（簡稱「一接」）的冷排水，意外成為石斑魚養殖的「鑽石水」，總統蔡英文今天（15日）下午慕名實地參觀；她表示，透過中油LNG接收站排出的鑽石水做養殖使用，這就是循環經濟，在永安她看到漁電共生的綠電，讓台灣經濟具體呈現。

四大公投案進入倒數計時，大潭第三天然氣接收站（簡稱「三接」）開發計劃能否順利過關，備受各界關注，高雄永安石斑魚養殖業者引用一接的冷排水，養出肉質鮮美的石斑魚，總統蔡英文今天下午慕名前往永安LNG冷排水養殖試驗場和硬式出口蓄養池參觀，由永安區漁會理事長何擇良和總幹事李秋錦接待解說。

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蔡英文致詞時強調，永安養殖漁業為南台灣設下一個重要典範，不只是漁電共生，還透過鑽石水養殖石斑魚，包含龍膽石斑魚、龍虎石斑、青斑，用鑽石水養殖出來的叫「鑽石斑」。

她說，在永安看到智慧型的監控管理，可省下人工成本，這是新型態的農漁業，不僅是循環經濟，還是綠能典範、智慧管理系統，如果持續往前推進，農漁業都值得期待。

蔡英文表示，台灣漁業在轉型，快步往前走，從傳統魚塭到漁電共生，透過中油LNG接收站排出的鑽石水做養殖使用，這就是循環經濟，她看到漁電共生的綠電，讓台灣經濟具體呈現，感謝在地漁業幫助漁業推進，期待台灣漁業有優質的產品，進軍國際市場。

總統蔡英文今天下午前往永安石斑魚養殖試驗場實地參觀後表示，透過中油LNG接收站排出的鑽石水做養殖使用，這就是循環經濟。（記者李惠洲攝）

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