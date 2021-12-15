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    首頁　>　政治

    新竹車隊掃街 朱立倫催票：公投四個都同意就是民意

    國民黨主席朱立倫（右二）今天傍晚到新竹市車隊掃街催票，強調四個公投都同意就是民意。（記者洪美秀攝）

    國民黨主席朱立倫（右二）今天傍晚到新竹市車隊掃街催票，強調四個公投都同意就是民意。（記者洪美秀攝）

    2021/12/15 18:13

    〔記者洪美秀／新竹報導〕公投進入倒數階段，國民黨主席朱立倫今天（15日）傍晚合體新竹市議會議長許修睿與國民黨黨團，以車隊掃街在市區宣講，呼籲市民本週六勇敢站出來，為下一代投下四個同意的公投票，因為「四個都同意」就是民意，也是展現對民進黨政府的不信任投票。

    朱立倫強調，「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」和「重啟核四」，「四個同意」是台灣人的共識，民進黨知道萊豬吃多會造成危害健康的後遺症，卻違背良心欺騙百姓，出賣台灣人民的健康當籌碼，希望大家用投票告訴民進黨政府，「吃萊豬！NO！」

    朱立倫說，「公投綁大選」可提升投票率，也可節省社會成本，民眾利用大選的機會，更可有效表達對公眾議題的意見。

    朱立倫認為，至於「珍愛藻礁」與「重啟核四」，核四經過專業評估是安全的，全世界都在使用安全、效率高的核能，但民進黨不但不尊重民意，還要去破壞千年藻礁生態，新設一個天然氣接收站，這根本是捨本逐末、不合邏輯。

    許修睿強調，新竹市連同「喝好水」在內，希望大家五張公投票都投下同意票，公投是否會通過，投票率是關鍵，與其在家裡生悶氣，不如走出來展現人民的意志，呼籲大家週六一定要出門投票，告訴執政黨五個同意就是民意，公投不是政治鬥爭，是良心與道德之爭，是為了台灣的下一代、台灣人的未來而爭。

    朱立倫和許修睿及黨籍議員車隊進行掃街，從竹蓮寺誓師後出發，並在市區繞街宣傳。

    國民黨主席朱立倫今天傍晚到新竹市車隊掃街。（記者洪美秀攝）

    國民黨主席朱立倫今天傍晚到新竹市車隊掃街。（記者洪美秀攝）

    國民黨主席朱立倫（右二）今天傍晚到新竹市車隊掃街，強調四個都同意就是民意。（記者洪美秀攝）

    國民黨主席朱立倫（右二）今天傍晚到新竹市車隊掃街，強調四個都同意就是民意。（記者洪美秀攝）

    國民黨主席朱立倫（中）今天傍晚到新竹市為公投催票，強調四個都同意就是民意。（記者洪美秀攝）

    國民黨主席朱立倫（中）今天傍晚到新竹市為公投催票，強調四個都同意就是民意。（記者洪美秀攝）

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