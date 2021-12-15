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    衝刺公投 朱立倫率全黨上下出動狂催票

    抓緊公投最後幾天的宣傳機會，國民黨中央明日將發出號召集結令，要求全國各地黨籍民代於下午5點同步在各縣市重要路口響應催票街講，盼凝聚集結氣勢。圖為主席朱立倫宣傳公投情形。（資料照）

    抓緊公投最後幾天的宣傳機會，國民黨中央明日將發出號召集結令，要求全國各地黨籍民代於下午5點同步在各縣市重要路口響應催票街講，盼凝聚集結氣勢。圖為主席朱立倫宣傳公投情形。（資料照）

    2021/12/15 16:15

    〔記者施曉光／台北報導〕為抓緊公投最後幾天的宣傳機會，國民黨中央明日將發出號召集結令，要求全國各地黨籍民代於下午5點同步在各縣市重要路口響應催票街講，盼凝聚集結氣勢，17日的「民主守夜」造勢則將進行全國連線，爭取更多民眾一起天亮出擊，出門投下4個同意。

    國民黨指出，由黨主席朱立倫領軍的車隊自本月6日起，駛遍台灣各鄉鎮市區，目前已行經宜蘭縣、苗栗縣、基隆市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、雙北，以及新竹縣市等10縣市，16日、17日將前往台南市、高雄市、屏東縣，公投前夕將主攻中台灣，以台中市、南投縣等縣市，全台巡迴大衝刺。

    國民黨表示，該黨只有依靠「螞蟻雄兵」來對抗今天的執政怪獸，這群螞蟻們在短短成立不到兩個月的時間，以「十箭齊發」的方式走入大街小巷，而黨中央也各司其職，每週針對公投舉辦3場以上的記者會、擬定公投說帖、設計「民主迴力鏢」三摺頁文宣以及公版圖文，供全國各地方黨部發放至大街小巷；公投CF以民進黨執政下的「人民不安」、「治安惡化」、「施政混亂」為3大主軸，用20秒回顧執政黨荒腔走板的執政以及毀藻礁的雙標，鼓勵全民18日出門投票，該影片引發民眾非常大的共鳴。

    國民黨並指出，「青年民主戰隊」成立1個月以來，從北中南分進合擊達成街講超過100場，國民黨青年在利用下課、下班時間發揮即戰力，行腳各大捷運站沿線街口、駐足西門町、淡水等觀光景點宣講，更推出「如果我跟你說」公投催票CF，盼用「十年以後的台灣」喚起民眾對於改變的渴望，LED大型舞台車繞行全台，成為公投影片的行動放映車。

    在陸戰方面，國民黨深入鄰里基層戰鬥，共辦理2157場公投宣講，除了各地方黨部全體動員外，也由青年部發起各地青工會組織串聯全國500場街講，39名黨籍立委更舉辦至少有27場千人以上的大型宣講活動，婦女部志工媽媽們到校園門口發傳單。

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