南市才審1/3預算 議事廳藍綠拚公投、他貼廣告盼「有空回來審預算」

市議員穎艾達利在座位特別張貼「廣告」，希望議會同仁「有空回來審預算」，諷刺酸度爆表。（記者蔡文居攝）

2021/12/15 15:15

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市明年度總預算迄今還沒審完，台南市議會召開臨時會趕工審查。不過，昨天又因有議員要求清點人數杯葛，最後因出席人數不足而流會。無黨籍市議員穎艾達利今天在自己的座位席特別張貼「廣告」，希望議會同仁「有空回來審預算」，諷刺酸度爆表。

台南市明年度總預算，目前只有1/3的局處審完，昨天終於完成農業局的預算審查，還有10多個局處的預算待審。今天約上午10點半後，墊付案審查完畢，接著進行各局處明年度預算審查，因需半數28人才能成會，但快到上午11點，人數還差3、4人，因不足法定開會人數，主席宣布休息，待人數到齊後再開會。

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由於議事廳內，藍、綠兩黨議員各自在自己的座位針對公投議題表態，綠營張貼「4個不同意，台灣更有力」的看板，藍營則放置「4個都同意，台灣更美麗」看板，透過電視直播，傳達各自的主張。

無黨籍議員穎艾達利先前仿效放置「廣告招租」諷刺外，這次則改張貼「拚公投你累了嗎？」「有空回來審預算」，嘲諷意味十足。

穎艾達利表示，審預算是議員的責職，開會時間都到了，很多議員都還沒出席，尤其預算審不完，同仁開會又姍姍來遲，怎麼審得完？

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