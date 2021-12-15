中研院6院士聯名聲明 籲1218公投投下四個「不同意」

中研院院士廖運範。（資料照）

2021/12/15 15:44

〔記者邱芷柔／台北報導〕四大公投案將在本週六（18日）進行投票，王寳貫、李遠鵬、李德財、林明璋、陳良博及及過去曾支持護藻礁的廖運範等6位中研院院士，今天聯名發布一封「給台灣人民的信」，呼籲國人為國家長遠與永續發展，對四大公投案投下不同意票。

聲明指出，「我們是一群在不同領域致力於科學研究的學者，我們認為，即將在本週六舉行的公投，對於台灣能源轉型與永續發展、國人健康、經貿發展、主權確保以及民主深化都具有重大意義，我們在此與國人分享我們剴切的意見，呼籲國人投下四個『不同意』。」

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聲明首先針對「重啟核四」案指出，核四廠耗費15年建廠加7年封存，一號機歷時7年未能通過試運轉安全測試，未完工的二號機有高達1777項零件拆至一號機。在建照已過期、地質調查證實電廠下方有S斷層，加以核廢料處理至今仍未有解方的情況下，啟封核四續建在工程難度、經濟成本與社會接受度上明顯窒礙難行。

院士們認為，根據原子能委員會評估，核四廠完工需10年以上，核四廠啟封並未能助益台灣目前已逐年減煤減空污的能源轉型進程，就算核四有機會完工，恐怕也將進一步陷台灣於巨大的核災風險中。並強調，值此台灣能源轉型的重要時刻，政府實不應將有限的資源浪費在緩不濟急與高度風險的核四廠，因此主張本案應投下「不同意」。

其次針對「三接遷離保護藻礁」案，聲明提到，為回應國人對保育的重視，民進黨政府已然於2021年5月提出「再外推方案」，此修正案將使完工時程延長2.5年、增加150億預算，但得以兼顧藻礁保育、中南部減煤以及北部的供電自給與安全。

院士們指出，藻礁保育與國家能源轉型的整體發展並非零和遊戲，通過對能源轉型的整體進程設計，可以同時達到保育、守護居民健康以及能源安全的三重目的，從整體的永續與發展思考，因此本案也應投下「不同意」。

對於「反萊豬」公投案，院士們提到此案非單純的食安議題。聲明指出，2012年馬政府執政期間已開放萊牛，國人對進口牛的消費更甚進口豬，而台灣自2021年初開放美國萊豬以來，美豬在1月至9月間僅佔豬肉總進口量的5%，在開放萊豬進口上，政府也通過恪守國際食安標準、落實邊境抽檢、含量與產地標章，來保障消費者權益。聲明直言，公投提案方未告訴國人的是，萊克多巴胺已於2012年通過國際安全標準供各國遵守，絕緣式的禁止進口在國家安全和國際關係上必須付出相對巨大的代價。此案若過關，除了衝擊台灣後續在國際經貿組織中的參與機會，也可能使台灣因未能遵守國際貿易組織規範而遭受制裁。對於飽受中國威脅的台灣，將承受經貿與國家安全的雙重打擊。

聲明也指出「公投」的意義就是要公民能夠補充代議政治的不足，而「公投綁大選」將使這樣的投票與政黨競爭結合，喪失公投的意義，應投下「不同意」。呼籲國人投下「四個不同意」，為國家長遠與永續的發展，投下負責任的一票。

李遠鵬（右）是前中研院長李遠哲（左）的弟弟。（資料照）

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