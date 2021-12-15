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    柯文哲嗆「上次公投哪有遵守」 政院：結果對政策有拘束力

    行政院發言人羅秉成說，公投結果對於政府政策有拘束力，政府一定依法行政，希望發表相關言論前應多加查證，以免向民眾傳遞不實訊息。（資料照）

    行政院發言人羅秉成說，公投結果對於政府政策有拘束力，政府一定依法行政，希望發表相關言論前應多加查證，以免向民眾傳遞不實訊息。（資料照）

    2021/12/15 14:56

    〔記者李欣芳／台北報導〕4大公投將於本週六舉行投票，台北市長柯文哲今天上午質疑行政院長蘇貞昌「你看上一次公投，哪個他有遵守？」行政院發言人羅秉成今天下午反駁說，有關2018年通過的7項公投案，政府已依公投結果辦理，公投結果對於政府政策有拘束力，政府一定依法行政，希望發表相關言論前應多加查證，以免向民眾傳遞不實訊息。

    柯文哲接受中廣新聞網節目「千秋萬世」預錄專訪，今天上午播出，柯文哲質疑行政院長蘇貞昌「這次公投結果出來，你要不要遵守？」、「你看上一次公投，哪個他有遵守？」他強調，公投有沒有實質效用，若沒有的話，為什麼要去投票？投心酸的？

    羅秉成則舉例指出，2018年公投通過的第12案：「你是否同意以《民法》婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？」行政院當時在公投結果3個月後，即於2019年2月21日提出「司法院釋字第748號解釋施行法」，以民法以外的專法形式立法，符合第12案的公投結果，而於2019年5月17日立法院三讀通過該施行法前，柯市長當時於記者詢問有關「同婚專法」的態度時，亦表達「你表決過了，我們就遵守，就這樣」的立場，相信柯市長應該還記得有如此回應的印象。

    羅秉成強調，公投結果對於政府政策有拘束力，政府一定依法行政，希望發表相關言論前應多加查證，以免向民眾傳遞不實訊息。

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