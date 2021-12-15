環盟支持三接外推方案 呼籲藻礁公投投下「不同意」

本週六將舉行公投，台灣環保聯盟今日發表聲明，支持經濟部5月推出的三接外推方案。（資料照）

2021/12/15 15:50

〔記者羅綺／台北報導〕本週六將舉行公投，台灣環保聯盟今日發表聲明，對藻礁公投的主張是支持經濟部5月推出的三接外推方案，並強調「我們也護藻礁、愛藻礁，但我們認為這是兼顧的方案，且時程、技術、效益具可行性」。

環盟指出，環評的考量，是以環境面為主，但也兼顧到可行性、經濟效益，如對台灣的供電量、南北區位平衡等。環評制度，除了爭論、阻止開發案，它尚有發展替代方案的功能，也包括監測、減輕對策、資訊公開等功能。

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這次三接案的爭議有3點，一是開發方案「內容」迭次變動，從最早的觀塘港開發、要填地232公頃，到被稱為迴避替代修正方案，再到送環差審查的「外推方案」，常令人搞不清楚。二是社會民眾對保護生態棲地、保護藻礁的作法及影響較不了解；三是公投同意方的宣傳話術。

環盟表示，從學術觀點來看，藻礁生態系有生命力、韌性及復原力，這方面的承受程度仍有待觀察、研究及監控。實證上，觀塘藻礁已走過7000年，這歷程也不免有大自然的侵擾、衝擊，表示它是有忍受及復原能力的。

環盟主張，保護觀塘藻礁要從整體大範圍且長期來做，不是一時或局部性，最好有專責單位及基金預算。對大潭藻礁生態系及棲地的保護，目前所知都是肯定的。而人為的負面影響行為，則要排除，如排放工業廢水、施工的直接挖填觸及。

環盟表示，若這次公投引起大家對G1、G2藻礁區的關注，國人或應更關心台灣的海岸保護及保育；依統計，台灣的自然海岸長占海岸總長僅為55%。另外，這次公投的對象是大潭的第三天然氣接收站開發計劃，接下來也不排除國人持續對未來供電、能源轉型的關切。

環盟強調，「我們關心大潭藻礁，也要保護海岸棲地及生態系」，呼籲民眾這次12月18日的投票，對藻礁公投，投下「不同意」。

環盟也對於抱持不同看法的環團喊話，「環團間不必留存不愉快，而需更進一步合作，為台灣海岸的保護、保育而更努力」，這是台灣民主制度的功能，更是台灣民間活力的展現。

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