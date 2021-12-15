四大公投週六登場 高雄檢警調嚴辦妨害投票

高雄檢、警、調、廉、軍、政風、海巡及林務等機關齊聚。（橋檢提供）

2021/12/15 15:38

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄地檢署、橋頭地檢署在橋頭地檢署8樓會議室，邀集轄區警、調、廉、軍、政風、海巡及林務等機關，共同召開「高雄地區110年檢警聯席會議暨全國性公民投票查察及防制不法會議」，宣示共同打擊妨害投票不法。

因應即將舉行之1218全國性公民投票，這次會議特別由高雄地檢署主任檢察官劉穎芳針對「公民投票日妨害投票秩序類型犯罪重點法條簡介」進行專題報告，讓與會人員對於偵辦妨害公民投票各類型犯罪時，如何蒐集證據並適用法條，有充足之認識。

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橋頭地檢署檢察長洪信旭表示，偵查犯罪時，請務必守住偵查不公開原則。公民投票即將舉行，也請各警察機關注意投票所的秩序。「跟蹤騷擾防制法」即將施行，請各機關可以預先規劃，讓同仁熟悉相關法條內容，嚴正執法。針對「街頭暴力」、「妨害綠能」以及「哄抬物價」等重要影響民生案件，也希望檢、警、調一起合作偵辦，讓民眾可以安心安全。

另因應廢棄物清理法案件的增加，本次會議也邀請橋頭地檢署檢察官楊翊妘針對「廢棄物清理法案件」作專題報告，以強化第一線查緝同仁的偵辦能力，有效結合司法及行政，合作打擊犯罪。

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