四大公投週六投票 「首投族」39萬9282人

中選會主委李進勇。（資料照）

2021/12/14 18:33

〔記者吳書緯／台北報導〕四大公投案即將在18日進行投票，中選會今正式公布，本次公投案具有投票權人的人數為1982萬5468人，傍晚再度公布相關資訊，18歲以上未滿20歲的投票權人人數為39萬9282人，將成為公投「首投族」，對攸關國家發展的4項公投議題，投出自己的一票。

中選會今表示，4項公投案訂於18日（星期六）舉行投票，各直轄市、縣（市）選舉委員會於今日公告投票權人人數，經中選會彙整結果，4項公投案的投票權人人數為1982萬5468人。

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有別於選罷法規定，需年滿20歲才有選舉權，公投法第7條明定，年滿18歲，未受監護宣告者，有公民投票權；然而，因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，本次公投從法定公投日8月28日延至12月18日投票。

中選會副主委陳朝建10日表示，本次公民投票，投票權人年齡資格，以法定公投日，即今年8月28日前一日已滿18歲以上者為限，也就是2003年8月28日以前（包括當日）出生的人有公投投票權，至於2021年8月28日以後（包括當日）才滿18歲者，尚無本次公投投票權。

中選會今天傍晚指出，其中18歲以上未滿20歲之投票權人人數為39萬9282人；其中，新北市18歲以上未滿20歲的投票權人人數是全國各縣市之冠，達到6萬5289人，次多為台中市，共有5萬789人。

「公民投票法」第29條明定，公民投票案投票結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額四分之一以上者，即為通過；有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足前項規定數額者，均為不通過。

因此，總投票權人數為1982萬5468人，總額的四分之一換算後為495萬6367人，代表屆時各公投案的同意票，必須達到495萬6367票，且多過不同意票，才能通過公投案；反之，若有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足495萬6367票，公投案依法則為不通過。

此次4項公投為110年全國性公民投票案第17案至第20案，依序為重啟核四案、反萊豬進口案、公投綁大選案、三接遷移案。

中選會今公布全國各縣市、各年齡層具有公投投票權的人口統計。（中選會提供）

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