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    公投當天可宣傳 中選會：若妨害或擾亂投票依法處理

    中選會副主委陳朝建說，公投當日可以從事宣傳活動，但必須要在投票所30公尺外，且即使在30公尺外使用擴音器等設備宣傳公投，若已達妨害或擾亂投票者，仍會遭選監檢警人員依法處理。（記者吳書緯攝）

    中選會副主委陳朝建說，公投當日可以從事宣傳活動，但必須要在投票所30公尺外，且即使在30公尺外使用擴音器等設備宣傳公投，若已達妨害或擾亂投票者，仍會遭選監檢警人員依法處理。（記者吳書緯攝）

    2021/12/10 17:39

    〔記者吳書緯／台北報導〕四項公投案即將在18日舉行，中選會副主委陳朝建今天說，公投當天可以從事宣傳活動，但必須要在投票所30公尺外，即使在30公尺外使用擴音器等設備宣傳公投，若已達妨害或擾亂投票者，仍會遭選監檢警人員依法處理；這次可參與公投的選民，8月時初步統計是1988萬2378人，最終確定人數將於14日依法公告，作為法定門檻基準。

    中選會今天下午舉行記者會，說明公投日相關注意事項。陳朝建說，依「公民投票法」第42條規定，在投票所四周30公尺內喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票，經警衛人員制止後仍繼續為之者，處1年以下有期徒刑、拘役或科新台幣1萬5千元以下罰金，又「刑法」第147條規定，妨害或擾亂投票者，處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。

    今年四大公投案因武漢肺炎疫情延至12月18日投票，陳朝建說，本次公民投票，投票權人年齡資格，以法定公投日，即今年8月28日前一日已滿18歲以上者為限，也就是2003年8月28日以前（包括當日）出生的人有公投投票權，至於2021年8月28日以後（包括當日）才滿18歲者，尚無本次公投投票權。

    「公投法」第29條規定，且有效同意票達投票權人總額四分之一以上者，即為通過，因此精確的投票人數攸關通過門檻。陳朝建說，經全國各地戶政事務所於8月8日的初步統計，有投票權人總數為1988萬2378人，最終確定人數將於14日依法公告，作為公投法定門檻的基準，中選會也將在17日召開記者會完整說明。

    陳朝建說，8月9日（含當日）以後遷出戶籍者，仍應在原戶籍地投票所投票，投票權人可以透過電腦或手機進入中選會「110年全國性公民投票專區」網站，就可以看到「我要去哪投票」平台，或自13日起，在內政部戶政司全球資訊網「110年全國性公民投票投票所地點查詢服務」，輸入身分證字號及出生年月日，即可查詢投開票所地點，歡迎民眾多加利用。

    本次公民投票，投票權人年齡資格，以法定公投日，即今年8月28日前一日已滿18歲以上者為限。（中選會提供）

    本次公民投票，投票權人年齡資格，以法定公投日，即今年8月28日前一日已滿18歲以上者為限。（中選會提供）

    中選會表示，公投當日可以從事宣傳活動，但必須要在投票所30公尺外，且即使在30公尺外使用擴音器等設備宣傳公投，若已達妨害或擾亂投票者，仍會遭選監檢警人員依法處理。（中選會提供）

    中選會表示，公投當日可以從事宣傳活動，但必須要在投票所30公尺外，且即使在30公尺外使用擴音器等設備宣傳公投，若已達妨害或擾亂投票者，仍會遭選監檢警人員依法處理。（中選會提供）

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