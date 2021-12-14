為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「這群人」年滿18不能投票 立委籲中選會趕快宣傳

    中選會於昨（13）日上午9點多才在官方臉書貼出說明圖卡，說明8月27日以前滿18歲者，才具此次公投投票權。（陳亭妃提供）

    中選會於昨（13）日上午9點多才在官方臉書貼出說明圖卡，說明8月27日以前滿18歲者，才具此次公投投票權。（陳亭妃提供）

    2021/12/14 15:12

    〔記者王姝琇／台南報導〕近日公投通知單陸續寄發，但有民眾表示家中年滿18歲孩子沒收到通知，質疑「可能被遺漏？」立委陳亭妃表示，服務處接獲詢問已向民眾說明，此次「法定公投日」是8月28日，因此2003年8月28日至12月18日出生者確實無法參與公投；她認為，中選會應再加強宣導，否則投票當日會產生更多的誤解和爭議。

    陳亭妃表示，民眾年滿18歲卻沒收到公投通知單，原以為是漏寄，打電話詢問區公所，卻得到「只要年滿18歲，沒接到通知單也可以投票」的回答，但是事實卻不是這樣，她擔憂，如果話沒說清楚，誤解與爭議就有可能在投票當天發生。她解釋到，此次「法定公投日」是8月28日，是因疫情才延後，換句話說，2003年8月28日至12月18日出生者，雖在投票當天已滿18歲，但仍不具投票權。

    中選會目前宣傳方式，是在官網置入相關資訊，在臉書官方網站也有放置圖卡，但陳亭妃認為，「這樣還不夠！」因為民眾有可能不會去看中選會官網，且臉書官方網站也可能不是他們主要接觸的社群，可能還是會發生以為自己可以投票的年輕人，滿腔熱血要投票，當天到了投開票所卻發現不符資格的狀況。

    陳亭妃提出，中選會應「雙管齊下」宣導，分為外部與內部。外部部分，剛年滿18歲的民眾，常用的社群媒體，包括Decard、Instagram，中選會應思考如何從這些管道觸及剛滿18歲的民眾。內部部分，應以此為主題、標題，發出公文讓選務、區公所等機關了解，讓他們正確回答民眾的疑問。

    陳亭妃說，她了解中選會這陣子的辛勞，但能做到100分，就不要只做95分，這個宣導雖只是整個公投選務的一小部分，但這幾天才有相關資訊「有點晚了」，但晚到總比沒到好，剩下3個工作日，希望中選會趕快宣傳，各縣市配合選務的地方選委會、區公所等民政系統，也要確定了解正確訊息，以減少不必要的誤會與混亂。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    公投當天可宣傳 中選會：若妨害或擾亂投票依法處理
    2021/12/10 17:39

    公投當天可宣傳 中選會：若妨害或擾亂投票依法處理
    還沒瞭解公投議題？ 中選會週六舉行最終場意見發表會
    2021/12/09 11:00

    還沒瞭解公投議題？ 中選會週六舉行最終場意見發表會

    ⟪王者源起⟫台灣上線 遊戲搶先看！
    公投延期「滿18歲日期」沒改！柯P驚「糟糕」 中選會：7月已說明
    2021/11/18 18:35

    公投延期「滿18歲日期」沒改！柯P驚「糟糕」 中選會：7月已說明
    四項公投案12/18登場 1988萬餘人具投票權
    2021/11/08 11:43

    四項公投案12/18登場 1988萬餘人具投票權

    節能表現傑出 臺灣菸酒首獲金獎肯定
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播