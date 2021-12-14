「這群人」年滿18不能投票 立委籲中選會趕快宣傳

中選會於昨（13）日上午9點多才在官方臉書貼出說明圖卡，說明8月27日以前滿18歲者，才具此次公投投票權。（陳亭妃提供）

2021/12/14 15:12

〔記者王姝琇／台南報導〕近日公投通知單陸續寄發，但有民眾表示家中年滿18歲孩子沒收到通知，質疑「可能被遺漏？」立委陳亭妃表示，服務處接獲詢問已向民眾說明，此次「法定公投日」是8月28日，因此2003年8月28日至12月18日出生者確實無法參與公投；她認為，中選會應再加強宣導，否則投票當日會產生更多的誤解和爭議。

陳亭妃表示，民眾年滿18歲卻沒收到公投通知單，原以為是漏寄，打電話詢問區公所，卻得到「只要年滿18歲，沒接到通知單也可以投票」的回答，但是事實卻不是這樣，她擔憂，如果話沒說清楚，誤解與爭議就有可能在投票當天發生。她解釋到，此次「法定公投日」是8月28日，是因疫情才延後，換句話說，2003年8月28日至12月18日出生者，雖在投票當天已滿18歲，但仍不具投票權。

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中選會目前宣傳方式，是在官網置入相關資訊，在臉書官方網站也有放置圖卡，但陳亭妃認為，「這樣還不夠！」因為民眾有可能不會去看中選會官網，且臉書官方網站也可能不是他們主要接觸的社群，可能還是會發生以為自己可以投票的年輕人，滿腔熱血要投票，當天到了投開票所卻發現不符資格的狀況。

陳亭妃提出，中選會應「雙管齊下」宣導，分為外部與內部。外部部分，剛年滿18歲的民眾，常用的社群媒體，包括Decard、Instagram，中選會應思考如何從這些管道觸及剛滿18歲的民眾。內部部分，應以此為主題、標題，發出公文讓選務、區公所等機關了解，讓他們正確回答民眾的疑問。

陳亭妃說，她了解中選會這陣子的辛勞，但能做到100分，就不要只做95分，這個宣導雖只是整個公投選務的一小部分，但這幾天才有相關資訊「有點晚了」，但晚到總比沒到好，剩下3個工作日，希望中選會趕快宣傳，各縣市配合選務的地方選委會、區公所等民政系統，也要確定了解正確訊息，以減少不必要的誤會與混亂。

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