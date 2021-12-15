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    蔡英文：四個不同意延續南台灣發展 讓台灣更有力走出去

    民進黨中常會今移師高雄舉行。（記者李惠洲攝）

    民進黨中常會今移師高雄舉行。（記者李惠洲攝）

    2021/12/15 16:27

    〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨中常會今移師高雄舉行，嘉南高屏4縣市首長齊聚一堂，主席蔡英文強調，星期六公投對南台灣非常重要、對每一位南部鄉親生活更是無比重要，希望大家用四個不同意，延續南台灣發展。

    她同時指出，台灣經濟成長率已連續2年贏韓國，依國際組織預測，只要台灣維持現在成長速度，2025年台灣人均GDP有機會超過韓國，所以這次公投不但是政策公投，更對台灣經濟發展很重要，如果覺得台灣經濟發展是在正確方向，請大家投四個不同意、讓台灣更有力。

    蔡英文表示，今天無論產業先進、與南部4縣市首長的分享，都清楚說明南台灣經濟正大步向前走，像今天所在的高雄有不少好消息，台積電來了、美國與德國高科技業者也一個接一個來投資，南台灣科技廊帶越來越完整。

    更重要的是，北、中、南都有堅強產業實力，台灣整體經濟發展就不會頭重腳輕，能夠保持世界頂尖競爭力。

    當然一路走來，執政團隊真的進全力來拚，綠營地方首長都很努力招商，中央部會全力支持，熱線電話24小時不間斷，包括總統都沒不接電話的特權，今把中常會拉到高雄舉行，就是要一起見證大家共同打拚成果。

    她提到除了拚招商，更要拚的還有一件事，就是星期六的公民投票，公投跟台灣發展有關，跟每一個人生活有關，尤其是跟南台灣的發展、南部鄉親的生活也相關。

    第一個關聯就是南台灣需要安全、穩定、環保的能源，這樣才能在經濟快速成長的階段支撐起產業、和民生用電需求，空汙問題是南部鄉親很關心的，民進黨一直努力改善，策略跟步驟很明確，在北部興建天然氣第三接收站，用燃氣取代燃煤發電，搭配綠電綠能，就能提供穩定供電，也能改善南部空汙，要拜託南部鄉親用他們一票，一同改善空汙問題。

    第二個關聯就是南台灣經濟要持續接軌國際，當外商紛紛來投資時，在地農產品、特別是令人感到驕傲的台灣豬肉也要外銷國際市場，要讓國際社會相信台灣人做生意、是有原則有信用的，相信科學更願意遵守國際標準。當然不能因為有些內部不同意見就放棄，還是要繼續努力，讓這個公投可以順利讓現在正在執行的政策繼續下去。

    第三個關聯就是南台灣的投資要落實，不能缺少穩定的民主環境，如果民粹凌駕民主、政策反反覆覆，外商還能放心投資台灣嗎？尤其在南台灣，近來投資越來越多，所以星期六公投對南台灣非常重要，對每一位南部鄉親生活更是無比重要。

    她強調，這是一個關係空氣、用電、工作機會、甚至民主環境的選擇，今天在高雄特別要對南部鄉親說，過去5年多來謝謝大家相挺，讓我們能夠穩健執政，讓台灣在正確的方向前進。

    蔡英文表示，過去常說好想贏韓國，現在正是在關鍵時刻，台灣經濟成長已經連續2年贏韓國，也是亞洲四小龍第一，依照國際貨幣資金預測，只要台灣維持現在成長速度，2025年台灣人均有機會超過韓國。

    所以這次公投不但是政策公投，更是台灣經濟發展關鍵，如果覺得台灣經濟發展現在是在正確方向上，請大家投下四個不同意、讓台灣更有力，最後關鍵72小時，請大家一起站出來呼籲身邊親朋好友，用四個不同意延續南台灣發展，用四個不同意讓台灣走出去。

    蔡英文向南部鄉親喊話，星期六用四個不同意延續南台灣發展。（記者李惠洲攝）

    蔡英文向南部鄉親喊話，星期六用四個不同意延續南台灣發展。（記者李惠洲攝）

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