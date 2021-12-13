公投前夕 民進黨發布2影片：蔡英文向民眾說「心裡話」

蔡英文總統獻聲宣講公投「四個不同意」。（圖擷取自youtube畫面）

2021/12/13 10:29

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨衝四項公投不同意票，今發布兩部宣傳影片，由總統蔡英文獻聲，向仍猶豫公投投票的民眾喊話表示，她知道有些朋友對某些價值有相當堅持，她是總統，她的工作是要在互相衝突價值中找到雙贏策略，或從國家利益角度尋求最好平衡點，「這或許不會讓每個人都滿意，但只要對國家整體發展最好，我就會承擔下來。」

民進黨公布「台灣隊長的真心話」影片中，蔡英文向民眾喊話，這一次公投不是黨派之爭，是要決定目前正全力在做、並有相當進展的能源轉型、供電穩定、全球經貿佈局及民主深化等四政策，應該繼續往前進，還是停下來。

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蔡英文說，她的立場很清楚，既然國家路線正確，在全球政經局勢變化劇烈的此刻，應該把握時間繼續往前進，不要反覆猶疑。因此，她主張「四個不同意，台灣更有力」，她也要向認同她的主張的民眾表達感謝，感謝大家考量國家發展情勢，做出現階段最好的決定。

蔡英文說，她知道有些朋友對某些價值有相當堅持，但這四個公投題目並不是獨立四題，而是攸關國家總體發展及正在執行政策，是否要停下來、甚至會倒退的問題。她是總統，她的工作就是在互相衝突價值中，找到雙贏策略，或是從國家利益角度，尋求最好平衡點。這或許不會讓每個人都滿意，但只要對國家整體發展最好，她就會承擔下來。

蔡英文表示，公投投的是政策，政策沒有顏色，政策是要決定國家發展的路線與方向。如果認為現在國家發展方向是對的，有利於台灣走向世界，希望和他一起投下四個不同意，一起用手上選票穩住國家發展方向。

民進黨公布另一支宣傳影片，則鎖定綠營較弱勢的萊豬進口題目加強宣傳，由蔡英文以台語說明不同意萊豬公投的理由。

蔡英文表示，豬肉這件事，社會討論了很多，但她要和大家說，政府一定會把關，不管是非洲豬瘟還是食安問題，執政後都把關的很好，希望符合國際標準豬肉可以進來台灣市場，這是對國際社會展現意志。我們的國際貿易有往有來，也算公平，貿易往來的對象也會認為，台灣是願意接受國際標準、履行承諾有信用的國家。

蔡英文強調，美豬進來台灣市場後，民眾要選擇台灣還是美國豬肉，是自由選擇，為了台灣能夠加入CPTPP或與其他國家談自由貿易協定，「符合國際標準、有信用」是兩件很重要的事，因此禁止美豬進口公投要投下不同意。

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