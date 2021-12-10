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    「神助手」讓台尼斷交 范世平：中國讓「四個不同意」非過不可

    台師大政研所教授范世平分析，中國又出手讓尼加拉瓜與台灣斷交，也讓18日登場的四大公投「四個不同意」通過機率大增。（資料照）

    台師大政研所教授范世平分析，中國又出手讓尼加拉瓜與台灣斷交，也讓18日登場的四大公投「四個不同意」通過機率大增。（資料照）

    2021/12/10 23:53

    〔即時新聞／綜合報導〕尼加拉瓜10日宣稱承認「一個中國」，與台灣斷交並迅速與中國恢復邦交。對此，台師大政研所教授范世平分析，「神助手」中國又出手讓尼加拉瓜與台灣斷交，也讓18日登場的四大公投「四個不同意」通過機率大增。

    「看來中國讓「四個不同意』非過不可了。」范世平在臉書表示，他常戲稱中國國家主席習近平是總統蔡英文最好的朋友，沒有他提出「九二共識」就是「一國兩制」，沒有他在香港大肆打壓民主人權，沒有他斷了台灣7個邦交國，蔡英文怎麼可能連任？

    范世平指出，蔡英文上台迄今台灣斷了7個邦交國（未包含尼國），但每次斷交蔡英文的民調不但沒下滑反而上升，「因為這些國家台灣人不會去，非常生疏，斷交到最後都麻木了；但台灣人只會更憎恨中國的蠻橫鴨霸，更支持蔡對中國的強硬路線」。

    范世平說，現在這位「神助手」中國又出手讓尼加拉瓜與台灣斷交，台灣人去尼國的沒幾個，台尼斷交只會讓台灣人更厭惡中國在外交上的打壓，認為台灣在外交上必須更依靠美國，更支持台美關係的提升。

    「如此美豬進口就應該更為同意了，大敵當前下台灣的安全是重中之重。」范世平分析，因此「四項公投」中的反美豬進口，看來通過的可能性更為下滑，連帶「四個不同意」通過的機率大增。

    范世平認為，民進黨一定操作這種「仇中親美」的氛圍到18日公投當日，讓公投的「四個不同意」通過，而國民黨當然會批評蔡英文不承認「九二共識」，才導致8個邦交國與台灣斷交，「但是台灣人接受嗎？」

    范世平直言，中國這次挖了尼加拉瓜當然是為了報復立陶宛讓台灣設了代表處、斯洛伐克派出龐大的官方代表團訪台，以及日本前首相安倍晉三的挺台言論，加上美國等「五眼聯盟」抵制北京冬奧而不派官方代表參加，「雖然得了一個尼加拉瓜，卻讓國際間更支持台灣。習近平想藉此挫挫蔡英文的銳氣，當然是適得其反」。

    尼加拉瓜10日宣稱承認「一個中國」，與台灣斷絕外交關係並迅速與中國恢復邦交。（美聯社，本報合成）

    尼加拉瓜10日宣稱承認「一個中國」，與台灣斷絕外交關係並迅速與中國恢復邦交。（美聯社，本報合成）

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