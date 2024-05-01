韓國人在濟州島也被當成盤子！3千元吃燒烤 豬五花肥到像豬油

南韓消費者在濟州島點豬五花肉，整盤肉肥得就像豬油一樣。（圖擷自Bobaedream）

2024/05/01 17:18

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓旅遊勝地濟州島爆出把當地人當成盤子的醜聞，有民眾去烤肉店花超過新台幣3千元點豬五花肉時，赫見整盤肉肥得就像豬油一樣，向店家反映也無法得到解決，4月29日在論壇發文引發關注，餐廳老闆見狀連忙出來道歉，卻難以澆熄網友們的怒火。

據《韓聯社》報導，這名受害者在論壇Bobaedream（보배드림）上傳文章，標題為「氣到睡不著覺（不要去濟州島）」，文中透露他先前到濟州島玩了4天3夜，深深愛上這裡的環境，因此在當地生活了1年左右。

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受害者表示，他最近帶著來島上旅遊的家人去吃飯，選擇了位於濟州島中文觀光園區且相當知名的「中文石牆黑豬肉店」，看到豬五花肉送來時相當傻眼，肥肉比例幾乎已達到98%左右，向店員說明後對方似乎不太在意，拿去廚房後又整盤拿回來，指稱這些肉並沒有問題。

被當成盤子的發文者稱，在心情不好下只吃了3塊肉，最後按照原價支付14.7萬韓元（約新台幣3457元），當他嘗試找老闆反映時，店員卻說老闆不在，但過去在電視節目上，明明可以看到老闆經常巡店和顧客交流。

受害者用完餐後越想越氣，沒想到自己吃了這些「豬油」要花將近15萬韓元，氣到連覺也睡不著了，去查了Google評論，也有幾個顧客遇到和他一樣​​的問題，但這間店生意還是很好。

發文者指出，由於濟州島旅遊景點的特性，顯然店家就是吃定了，要坑只來一次的旅客，這才用不擇手段的方式做生意，這次他出來踢爆，就是希望個別無良商家的行為，能讓大家警惕。

這名顧客的文章PO出後引發軒然大波，目前在同個論壇上前20大熱門話題中，有13篇是相關文章，烤肉店老闆見事情鬧大，連忙於4月30日發文回應，對於提供肥肉過多的肉品抱歉，並向受到影響的顧客、濟州相關店家表達歉意。

老闆表示，他願意向受害顧客提供補償，並對接下來1個月內來店用餐的消費者，額外贈送200公克五花肉，希望發文者能和他聯繫，以便提供改進的機會。

不過，許多南韓網友仍大舉抨擊店家的行為，有人發現為這家店宣傳的部落客照片，一大部分都是使用同一塊五花肉，只是拍攝角度不同而已，經過了解後才得知，原來這些部落客並沒有去用餐，而是收錢後，拿著店家提供的照片進行虛假宣傳。

還有論壇用戶在網路上發現其他受害者，相關照片PO出後眾人驚呼連連，因為那根本就是整塊肥油；部分網友則查出，烤肉店老闆疑似還在濟州島經營多家店面，不禁感嘆可能不時會踩到地雷。

據韓媒《News1》報導，曾在出事店家上班的員工爆料，店裡會給顧客氣味難聞、有腐爛味道的肉，特別是那些不會講韓文的外國消費者，他曾經質疑部分肉品顏色看起來很怪，但其他同事指稱，這種肉就是要趕快用掉。

爆料員工透露，店裡會向顧客展示新鮮的肉，然後再換成事先準備好的其餘肉品，他上班的時候接過很多次投訴了，而老闆確實在濟州島經營多間肉食店，並且要求職員在網路上PO出虛假好評，後來是自己堅持做對的事才被解雇。

餐廳方面則完全否認此事，強調店內並沒有提供不好的肉給客人，也沒有要求職員在網路上操縱評論，這名員工因為對薪資不滿才會離職，相關舉報屬於惡意言論。

受害顧客認為，這些豬五花的肥肉比例達到98％。（圖擷自Bobaedream）

同間烤肉店的其他受害消費者也PO出照片。（圖擷自Bobaedream）

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