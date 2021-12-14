為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    朱立倫、侯友宜出席吳舜文新聞獎 兩度握手展現「交情」

    國民黨主席朱立倫（右）與新北市長侯友宜在會場第一次握手。（記者翁聿煌攝）

    國民黨主席朱立倫（右）與新北市長侯友宜在會場第一次握手。（記者翁聿煌攝）

    2021/12/14 14:32

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜一直未支持國民黨的公投「四個都同意」政策，引發藍營基層不滿，國民黨主席朱立倫連日也被到此事，但都以四兩千斤方式帶過，今天下午朱立倫與侯友宜共同出席吳舜文新聞獎頒獎典禮，兩人在場內熱情握手，並且應媒體要求，再握第二次，兩人入座後，分別坐在第一排中間走道的左右兩側，主辦單位的安排引發不少聯想。

    今天下午兩點在新店舉行的吳舜文新聞獎頒獎典禮，侯友宜先到場但未受訪，朱立倫到場時，被問到他對侯友宜的公投立場，有何反應？朱立倫再次強調，國民黨有國民黨的立場，在野黨有在野黨的天職，對公投的主張，國民黨不站在民眾這邊、還有誰站在民眾這邊？「我實在搞不懂，四個都不同意的人，是真心希望萊豬進口？是真的反對大選與公投結合的行政效率？是真的不在乎台灣的能源穩定還有空氣品質？千年的藻礁生態也願意輕易犧牲？」

    侯友宜、朱立倫先後進入會場，先入座的侯友宜聽到朱立倫到場，立即起身相迎，兩人握手時，成為簇擁的媒體鏡焦點，鎂光燈閃到不停，朱立倫笑說，「他常常和侯友宜電話聯絡」，朱立倫接著一一與其他周遭的來賓握手致意，走回座位時，應媒體要求，朱、侯兩人再次笑容滿面合影，接著兩人分坐舞台前第一排走道兩側的座位，參加活動。

    國民黨主席朱立倫（右）與新北市長侯友宜應媒體要求第二次握手拍肩表示善意。（記者翁聿煌攝）

    國民黨主席朱立倫（右）與新北市長侯友宜應媒體要求第二次握手拍肩表示善意。（記者翁聿煌攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中選會公布1982萬5468人有投票權 公投通過門檻為495萬6367票
    2021/12/14 12:50

    中選會公布1982萬5468人有投票權 公投通過門檻為495萬6367票
    侯友宜公投千字文 連勝文稱侯應該有很多感觸
    2021/12/14 12:48

    侯友宜公投千字文 連勝文稱侯應該有很多感觸

    ⟪王者源起⟫台灣上線 遊戲搶先看！
    藍營質疑公投結果不算數 蘇貞昌批：惡意曲解
    2021/12/14 12:33

    藍營質疑公投結果不算數 蘇貞昌批：惡意曲解
    胡，怎麼說》侯友宜的選擇「不選擇」、不選擇的「選擇」！
    2021/12/14 09:17

    胡，怎麼說》侯友宜的選擇「不選擇」、不選擇的「選擇」！

    節能表現傑出 臺灣菸酒首獲金獎肯定
    難言之隱？缺席國民黨遊行 侯友宜：做好自己工作讓民意決定
    2021/12/12 19:16

    難言之隱？缺席國民黨遊行 侯友宜：做好自己工作讓民意決定
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播