朱立倫、侯友宜出席吳舜文新聞獎 兩度握手展現「交情」

國民黨主席朱立倫（右）與新北市長侯友宜在會場第一次握手。（記者翁聿煌攝）

2021/12/14 14:32

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜一直未支持國民黨的公投「四個都同意」政策，引發藍營基層不滿，國民黨主席朱立倫連日也被到此事，但都以四兩千斤方式帶過，今天下午朱立倫與侯友宜共同出席吳舜文新聞獎頒獎典禮，兩人在場內熱情握手，並且應媒體要求，再握第二次，兩人入座後，分別坐在第一排中間走道的左右兩側，主辦單位的安排引發不少聯想。

今天下午兩點在新店舉行的吳舜文新聞獎頒獎典禮，侯友宜先到場但未受訪，朱立倫到場時，被問到他對侯友宜的公投立場，有何反應？朱立倫再次強調，國民黨有國民黨的立場，在野黨有在野黨的天職，對公投的主張，國民黨不站在民眾這邊、還有誰站在民眾這邊？「我實在搞不懂，四個都不同意的人，是真心希望萊豬進口？是真的反對大選與公投結合的行政效率？是真的不在乎台灣的能源穩定還有空氣品質？千年的藻礁生態也願意輕易犧牲？」

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侯友宜、朱立倫先後進入會場，先入座的侯友宜聽到朱立倫到場，立即起身相迎，兩人握手時，成為簇擁的媒體鏡焦點，鎂光燈閃到不停，朱立倫笑說，「他常常和侯友宜電話聯絡」，朱立倫接著一一與其他周遭的來賓握手致意，走回座位時，應媒體要求，朱、侯兩人再次笑容滿面合影，接著兩人分坐舞台前第一排走道兩側的座位，參加活動。

國民黨主席朱立倫（右）與新北市長侯友宜應媒體要求第二次握手拍肩表示善意。（記者翁聿煌攝）

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